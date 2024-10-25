美國職籃（NBA）例行賽，波士頓塞爾提克今（25）日客場對上華盛頓巫師，近年來因表現不佳被球迷嘲笑為「小丑」的巫師後衛Jordan Poole，在新賽季首戰大爆發，砍下26分4助攻4抄截，首節三分球7投5中，塞爾提克方面Jason Tatum拿下26分11籃板6助攻，Jaylen Brown貢獻27分8籃板3助攻，終場塞爾提克以122:102大勝巫師，拿下開季二連勝。

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Poole找回狀態　首戰暴砍26分

Poole首節手感火燙，三分球7投5中砍下17分外帶2抄截，半場打完個人砍下20分3抄截，半場打完巫師54:64落後塞爾提克10分，但進入下半場後，Poole手感逐漸降溫，下半場僅拿4分，加上塞爾提克持續拉開領先，終場塞爾提克就以120:102大勝巫師。

▲Jordan Poole表現時好時壞，能否持續火力待觀察。（圖／美聯社／達志影像）
▲Jordan Poole表現時好時壞，能否持續火力待觀察。（圖／美聯社／達志影像）
曾被期盼成勇士接班人　Poole狀態時好時壞

Poole從勇士轉戰巫師後，狀態時好時壞，去年因表現不佳加上時常出現無厘頭的行為，因此被球迷嘲諷成「小丑」但上賽季末，Poole的狀態就有好轉，新賽季首戰就砍下26分，也讓球迷期待Poole今年可以找回以往備受期待的身手，今天的好表現，也讓網友直呼：「那個男人回來了！」

巫師在今年NBA選秀會以榜眼籤選進Alex Sarr，但今日Sarr並未被登錄在出賽名單中，NBA生涯例行賽首戰還得再等等。

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