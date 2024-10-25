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▲Jordan Poole表現時好時壞，能否持續火力待觀察。（圖／美聯社／達志影像）

美國職籃（NBA）例行賽，波士頓塞爾提克今（25）日客場對上華盛頓巫師，Poole首節手感火燙，三分球7投5中砍下17分外帶2抄截，半場打完個人砍下20分3抄截，半場打完巫師54:64落後塞爾提克10分，但進入下半場後，Poole手感逐漸降溫，下半場僅拿4分，加上塞爾提克持續拉開領先，終場塞爾提克就以120:102大勝巫師。Poole從勇士轉戰巫師後，狀態時好時壞，去年因表現不佳加上時常出現無厘頭的行為，巫師在今年NBA選秀會以榜眼籤選進Alex Sarr，但今日Sarr並未被登錄在出賽名單中，NBA生涯例行賽首戰還得再等等。