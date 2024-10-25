我是廣告 請繼續往下閱讀

因美國國務卿布林肯（Antony Blinken）前往中東推動停火協議，再加上中國第 3 季經濟成長率低於目標，經中油啟動平穩機制後，汽油下週預估實際調降0.2元、柴油調降0.3元。參考零售價格分別為92無鉛汽油每公升28.6元、95無鉛汽油每公升30.1元、98無鉛汽油每公升32.1元、超級柴油每公升27.0元。累算至10月24日之7D3B週均價為74.47美元，較上週74.70下跌0.23美元。本週與上週新台幣兌美元匯率均為32.054較上週32.155升值0.101元。因布林肯前往中東推動停火協議、中國第 3 季經濟成長率低於目標，依浮動油價調整機制作業原則，以及不考量亞洲鄰近國家最低價及平穩措施的條件下，與本週參考零售價格相比，預估下週汽油零售價調漲0.9元，柴油調漲1.1元；經中油油價平衡機制，汽油下週預估實際調降0.2元、柴油調降0.3元。實際調整金額請於10月27日中午12時，詳見台灣中油全球資訊網暨經濟部網站。