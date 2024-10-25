我是廣告 請繼續往下閱讀

▲潭美、康芮兩個颱風保持一定距離，除非比預期的距離更靠近，才有機會發生藤原效應。（圖／中央氣象署提供）

潭美颱風影響逐漸趨緩，第21號颱風康芮緊接著在今（25）日上午生成，目前位在關島東南方海域，並且朝西北西方向移動，根據日本氣象廳最新颱風路徑顯示，康芮颱風預計在30日抵達日本沖繩南邊海域，轉彎的角度決定多靠近台灣，也不排除靠近台灣北部可能。而潭美颱風預報路徑也將大迴轉，是否會牽引康芮颱風路徑變化，也是觀察重點之一。日本氣象廳觀測指出，康芮颱風25日上午9時位在馬里亞納群島（北緯13.3度，東經146.3度），以每小時18公里的速度往西北方移動，中心氣壓為996百帕，近中心最大風速每秒18公尺，瞬間最大陣風每秒25公尺。目前日本氣象廳公布路徑只到30日，後續預報時間超過5天，存在極大變數，目前康芮颱風將持續從馬里亞納群島往西北西移動，並在26日靠近菲律賓東方海域，預計30日抵達日本沖繩南邊海域，屆時不排除靠近台灣北部的可能。康芮颱風抵達沖繩南邊後，如果前進方向偏西邊，對台灣影響可能性增大，若是轉彎後朝西北方或北方移動，則距離台灣較遠，不過由於康芮颱風也可能與在菲律賓「大迴轉」的潭美颱風相互影響，在各項因素影響下，仍需要進一步觀察。不過中央氣象署表示，康芮颱風目前預估潛勢路徑範圍還是很大，需要持續觀察，部分模式預估康芮颱風北轉位置接近台灣，有機會侵襲或登陸台灣；不過部分模式預估，北轉位置距離台灣遙遠，對台灣天氣沒有直接影響，不過無論在哪邊北轉，台灣下週一都有新一波東北季風南下，北部、東半部明顯降溫轉雨。而目前路徑來看，康芮颱風是否發生共伴效應也還需要進一步觀察。至於潭美颱風、康芮颱風是否有機會發生藤原效應，中央氣象署預報員劉宇其進一步說明，藤原效應是指兩個颱風在非常靠近時，影響各自路徑，導致逆時針互繞的狀況發生，不過目前康芮颱風預計下週一、二來到琉球海面，屆時潭美颱風在南海，兩個颱風保持一定距離，除非比預期的距離更靠近，才有機會發生藤原效應。