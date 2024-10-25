我是廣告 請繼續往下閱讀

▲賴清德總統前往金門參加古寧頭戰役勝利75週年紀念活動。（圖／記者呂炯昌攝，2024.10.25）

今（25）日是金門古寧頭戰役75週年紀念日，賴清德總統親自前往金門主持追思祭典，緬懷先烈之忠肝義膽、獻身報國的英勇精神。賴清德強調，古寧頭不僅是軍事勝利的象徵，更代表了我們保家衛國的決心，台澎金馬，寸土不讓，堅定守護家園。在國防部長顧立雄、國安會秘書長吳釗燮、金門縣長陳福海等人陪同下，賴清德於9點30分抵達太武山公墓忠烈殿，主持追思祭悼典禮；9點50分抵達太武山公墓千人塚，向陣亡將士紀念碑上香與獻花致敬，並默哀追悼。在離開太武山公墓前，賴清德還與參戰老兵寒暄致意。中午賴清德與參戰官兵與眷屬午宴，賴清德致詞時表示，古寧頭戰役，是國軍保衛台海和平的第一場戰役勝仗，阻止了共軍的進犯，從這個勝利開始，奠定了往後安定的基礎，中華民國得以在台澎金馬落地生根75年。「如今，古寧頭不僅是軍事勝利的象徵，更代表了我們保家衛國的決心：台澎金馬，寸土不讓，堅定守護家園。」賴清德說，我們除了一起紀念這場關鍵的戰役，更是要銘記參戰前輩們的犧牲奉獻，他們在那個艱困的戰場上，不分先來後到、不分族群、共同保衛台澎金馬、捍衛中華民國、為國家主權、民主自由而奮戰。賴清德也請參戰官兵起立，接受熱烈的掌聲，感謝他們出生入死保家衛國。賴清德指出，「這股不屈不撓的精神，傳承到我們的時代，古寧頭戰役讓我們明白，民主自由並非理所當然，而是需要世世代代的人，共同努力守護；我們珍惜民主自由的生活方式，不能、也不會讓任何外部勢力，改變台澎金馬的未來。」賴清德強調，捍衛國家主權的決心、維持台海和平穩定現狀的努力、希望兩岸對等尊嚴，健康有序對話交流的承諾、以及世世代代守護民主自由生活的堅持，都未曾改變、也堅持不變。賴清德也指出，區域局勢依然複雜、而北韓派遣部隊至俄羅斯的事實，也顯示極權主義持續在合作擴張，「我們會堅定團結一心、繼續向前，捍衛民主、捍衛自由、捍衛國家。」賴清德也感謝金門在地的金防部官士兵，以及海巡同仁，都站在第一線，因應無人機等各種灰色地帶侵擾，非常辛勞。身為三軍統帥，他會堅定做國軍的後盾，持續推動各項改革，提升軍備和服役環境，強化國防戰力，也會跟全球民主夥伴深化合作，肩並肩發揮嚇阻的力量，共同維護區域和世界的民主、和平與繁榮。