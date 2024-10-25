我是廣告 請繼續往下閱讀

▲賴清德總統與古寧頭戰役老兵、眷屬餐敘，他請全場為參戰前輩鼓掌。（圖／記者呂炯昌攝，2024.10.25）

今（25）日是金門古寧頭戰役75週年紀念日，賴清德總統親自前往金門主持追思祭典，這是繼8月的823砲戰勝利66週年活動後，賴清德相隔2個月再度前往金門。賴清德雖然主持追思祭典、參加參戰官兵與眷屬午宴，卻沒有與參戰官兵一起吃午飯，原因是賴清德這幾天感冒，不敢跟大家共餐。在國防部長顧立雄、國安會秘書長吳釗燮、金門縣長陳福海等人陪同下，賴清德於9點30分抵達太武山公墓忠烈殿，主持追思祭悼典禮；9點50分抵達太武山公墓千人塚，向陣亡將士紀念碑上香與獻花致敬，並默哀追悼。在離開太武山公墓前，賴清德還與參戰老兵寒暄致意。中午安排賴清德跟參戰官兵與眷屬在金湖飯店午宴。賴清德致詞時表示，古寧頭戰役，是國軍保衛台海和平的第一場戰役勝仗，阻止了共軍的進犯，從這個勝利開始，奠定了往後安定的基礎，中華民國得以在台澎金馬落地生根75年。「如今，古寧頭不僅是軍事勝利的象徵，更代表了我們保家衛國的決心：台澎金馬，寸土不讓，堅定守護家園。」賴清德也指出，區域局勢依然複雜、而北韓派遣部隊至俄羅斯的事實，也顯示極權主義持續在合作擴張，「我們會堅定團結一心、繼續向前，捍衛民主、捍衛自由、捍衛國家。」最後，賴清德與全場官兵、眷屬祝酒致意，但是賴清德突然向台下官兵說，「因為我有點小感冒，我不敢跟大家共餐，所以我先離席。」