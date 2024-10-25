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▲▼FTISLAND崔敏煥（上圖右，下圖左）跟金律喜離婚後，6歲長子怕爸爸擔心，都偷偷躲角落看媽媽照片流淚。（圖／KBS Entertain YouTube、崔敏煥、金律喜IG）

▲FTISLAND的高雄演唱會如期舉行。（圖／希林國際）

南韓樂團FTISLAND成員崔敏煥今（25）日被前妻、LABOUM前成員金律喜踢爆婚內常上酒店、有叫小姐買春的習慣，案件已交由警方處理，準備展開調查，崔敏煥的公司「FNC娛樂」也宣布將取消他的所有活動。不過FTISLAND將於明（26）日在高雄開唱，根據韓媒報導，崔敏煥目前人正在台灣，主辦方也表示明天的演唱會如期舉辦。崔敏煥是南韓樂團FTISLAND的鼓手，2017年宣布跟LABOUM前成員金律喜交往，隔年1月結婚，同年5月兒子出生後，10月補辦婚禮，2019年金律喜再懷上雙胞胎女兒，並於2020年2月出生；婚姻生活維持5年，2人在2023年12月宣布離婚，3個孩子的撫養權歸崔敏煥。恢單近1年的崔敏煥，近日被前妻律喜踢爆婚內常出入聲色場所，酒後還會把錢塞到她的胸口，才發現崔敏煥有叫小姐給小費的習慣，崔敏煥甚至會當父母的面前亂摸律喜的私密部位以及開黃腔。律喜還加碼公開崔敏煥跟聲色場所負責人於2022年7月、8月的通話記錄，內容涉及「有沒有小姐」、「訂位」及「預訂酒店」等，證實崔敏煥有買春行為，這些就是他們離婚的導火線律喜的爆料公開後，民眾請求警方徹查崔敏煥是否違反社會秩序維護法中的性交易法規，該案件目前已交由首爾江南警察署負責，即將展開調查。崔敏煥的公司「FNC娛樂」隨即發布聲明，表示：「雖然對夫婦之間的私人問題無法詳盡掌握，但崔敏煥對於讓廣大大眾失望深感抱歉。」並宣布他將停止所有媒體活動，包括與孩子們參與的節目，並對引起的不便與擔憂表達歉意。而崔敏煥離婚後仍參加的KBS 2TV綜藝節目《超人回來了》，製作組也表示崔敏煥將退出，並強調「沒有已拍攝的內容」。事實上，FTISLAND將於明晚5點在「高雄流行音樂中心-海音館」舉辦演唱會，根據《Star news》報導，崔敏煥為了演出已提早抵達台灣做準備，主辦單位「希林國際」也向《NOWnews今日新聞》表示：「演唱會會正常舉行。」除此之外，他未來公開的海外行程是否中止，目前官方未有進一步說明。