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適逢古寧頭戰役75週年，總統賴清德今（24）日前往金門，親自赴太武山公墓主持追思祭悼典禮，這也是賴清德上任後二度赴金門。對此，黨政人士也分析此舉有三項意義，包含彰顯對金門防務的重視、向世界傳遞台灣自我防衛與維護主權的堅定信念、延續國慶談話脈絡，從國際民主陣營視角出發。賴清德首次赴金門，是日前八二三戰役勝利66週年，而賴清德今天的談話，仍延續八二三66週年、雙十國慶主軸，持續聚焦「團結」、「和平」、「民主」三元素。賴清德上任首年即兩度赴金門，黨政人士談起三項元素，第一，談話延續國慶文稿，以具體行動展「團結」。他說，回顧賴清德雙十國慶談話，直接點出75年前的古寧頭戰役、66年前的八二三戰役，都是「不分先來後到、不分族群你我，守住了台澎金馬，守住了中華民國」，中華民國才能在台澎金馬落地生根，且即使「深知彼此立場有所不同、深知彼此意見有所歧異」，但始終願意彼此包容、攜手前進，「從而凝聚成為今天中華民國台灣的樣貌」。該人士指出，賴清德雙十談話後隔日，旋即前往桃園榮家探視經歷古寧頭戰役的榮民前輩，今再親赴金門，主持古寧頭戰役75週年追思祭悼典禮，是以具體行動展現「團結」主軸，「無論喜歡稱呼我們自己的國家，是中華民國、是台灣、還是中華民國台灣」，都擁有抵抗威權主義、追求自由民主的共同信念。再來是從古寧頭戰役歷史意義出發，對照當前國際局勢訴求「和平」，黨政人士提到，從地理位置來看，金門位於台灣國土最前線，不只是守護台灣民主自由第一道防線，同樣是守護印太地區、台海和平的第一島鏈，具關鍵戰略地位；從歷史事件來看，古寧頭戰役是國軍保衛台海和平的重要勝仗，從這個勝利開始，才奠定往後安定的基礎，而古寧頭戰役參戰前輩們，亦是為「建立一個民有、民治、民享的民主共和國」，民主自由，也才能在這塊土地上成長茁壯。該人士說，再對照當前複雜的國際與區域政治情勢，日前中國對台進行「聯合利劍-2024B」軍演，或是北韓派遣部隊至俄羅斯協助攻打烏克蘭等，皆展現威權主義國家透過單邊挑釁行為，與「邪惡軸心」合作擴張，以破壞區域和平穩定。上述人士提到，賴清德此行背後意義，即是以紀念歷史事件，一來彰顯對金門防務的重視，二來向世界傳遞台灣自我防衛與維護主權的堅定信念，三來延續國慶談話脈絡，從國際民主陣營視角出發，希望威權主義國家回應國際社會期待，「一起承擔國際責任，對區域和全球的和平，做出貢獻」。最後，謹記古寧頭與八二三精神，傳承「民主自由」，黨政人士說，回顧八二三談話，賴清德以「如果當年政府決心不夠、官兵決心不夠」就無法成功守護中華民國，呼籲國人面對中國文攻武嚇、滲透分化，要傳承823砲戰精神，團結一致，守護自由民主；雙十國慶談話，則從古寧頭、八二三，談到台灣民主化運動「美麗島事件」，論述世世代代台灣人，堅守民主自由生活方式的堅持始終不變，彰顯「民主自由」是團結台灣人民的最大公約數，「是台灣兩千三百萬人民的共同夢想，也是台灣社會與國際社會共同的理想」。該人士提到，面對中國灰色地帶侵擾手段層出不窮，賴清德此行背後另一層象徵意義，為金防部官士兵打氣外，也是應對中共灰色地帶侵擾，希望大家傳承古寧頭、八二三戰役參戰先烈精神，堅定守護台灣的自由民主，並以「民主自由」為最大公約數，團結全體國人。