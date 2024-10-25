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台北地檢署偵辦京華城案，今（25）日向台北地方法院聲請延押民眾黨主席柯文哲、台北市前副市長彭振聲。對此，民眾黨召開「北檢押人取供、政治追殺賴政府雙標又濫權」記者會，民眾黨團總召黃國昌直指，柯文哲被羈押了2個月，北檢該搜的、該約談的都差不多了，「為什麼經過2個月偵辦，拿不出證據，竟然要繼續透過押人取供的方式來追殺柯文哲？」並痛批總統賴清德雙標，一手用檢調、一手用媒體，鋪天蓋地、極盡抹黑、極盡追殺柯文哲。黃國昌表示，中央緊急應變小組上午開了緊急會議，中央緊急應變小組及民眾黨全體黨公職以最沉痛、最憤怒的心情，對賴清德所領導的綠色新威權表達最嚴正的抗議，柯文哲9月5日放棄北院對他所做的羈押裁定抗告的權力，柯文哲當時清楚表達願意讓自己的肉身被北檢監禁，希望北檢窮盡一切方法好好偵辦，2個月時間過去，這段時間中，看到新聞媒體、政論節目上，幾乎每天晚上都出現所謂「一刀斃命」的證據。黃國昌說，北檢羈押柯文哲2個月的時間，對民眾黨從上到下的黨公職、甚至支持民眾黨相關的友人展開鋪天蓋地的追殺及約談，該搜索的地方都搜索完了，不該約談的人也都被約談的差不多了，搞了2個月，「請問台北地檢署，為什麼不直接起訴柯文哲？按照每天晚上在政論節目上、在特定新聞媒體上所披露一刀斃命的證據，就拿出名嘴、記者所說的10%，現在起訴柯文哲應該綽綽有餘了吧？為什麼經過2個月偵辦，拿不出證據，竟然要繼續透過押人取供的方式來追殺柯文哲？」黃國昌指出，賴清德過去面對前總統陳水扁的案子時表示「有證據就直接起訴，透過羈押的方式，這是侵害人權的」，因此想請教賴清德，還記不記得自己當初說過的話？怎麼會雙標到這麼離譜的程度？為什麼自己透過押人取供的方式來追殺自己的政治對手？來追殺在野黨黨主席？民眾黨無法理解，更無法接受，「請賴清德總統站出來面對，請賴清德總統出來告訴國人是不是當你面對自家人時，有一套標準，面對柯文哲主席、自己的政治對手時，一手用檢調、一手用媒體，鋪天蓋地、極盡抹黑、極盡追殺，這是賴清德要帶給台灣的民主法治嗎？」