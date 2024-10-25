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美國總統大選進入倒數階段，特斯拉創辦人馬斯克在本屆大選毫不保留表態自己支持共和黨總統候選人川普，甚至像向親川普的美國政治行動委員會捐出大量款項，究竟馬斯克給了多少錢？美國媒體今日接連指出，根據周四所公布的一份聯邦文件，馬斯克已累計提供逾1.18億美元（約新台幣37.86億元）給該委員會，但這竟然還不是最多。根據華爾街日報以及Forbes報導，根據周四公布的一份聯邦文件，馬斯克在10月的前幾周，向支持川普的超級政治行動委員會美國政治行動委員會(America PAC)捐贈了4,360萬美元，使他對該委員會的總捐款達到1.186億美元左右。美國政治行動委員會一直在搖擺州大力投放支持川普的廣告，馬斯克在第三季向支持特朗普的美國政治行動委員會投入了7,500萬美元，堪稱是是本屆選舉中出手最大方的捐款人之一。然而，馬斯克大撒幣力挺川普，竟然還排不上第一，《紐約時報》指出，馬斯克的捐款金額，超過美國賭場大亨阿德爾森（Sheldon Adelson），在川普的個人捐助者中超車，排名第二，捐款金額排在馬斯克前面的，是美國保守派銀行家梅隆（Timothy Mellon），他已捐贈1.5億美元給川普，這些捐款是給獨立的超級政治行動委員會，而不是川普競選團隊本身。除了這些知名富豪之外，報導還提到，知情人士透露，馬斯克21日晚間前往紐約與保守派媒體大亨梅鐸（Rupert Murdoch）以及其他商界領袖共進晚餐，討論美國大選。