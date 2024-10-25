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▲2011年加入這金州勇士，直到今年夏天選擇離開——除了短暫的KD加盟期之外——Thompson都是勇士隊長期的「第二出手選擇」，勇士將他當作一名球星來使用，而非純射手。但如今在獨行俠他只需要接球就投，當好「神宗一郎」。（圖／翻攝自達拉斯獨行俠X）

披上達拉斯獨行俠球衣的第一場正式，Klay Thompson全場13投7中，三分球10投6中，攻下全隊次高的22分，儘管球隊雙星Luka Doncic和Kyrie Irving狀態一般，42投僅有15中，獨行俠仍以120：109拿下勝利。Thompson第一場比賽表現得非常優異，出色的數據表和效率只是他全情投入比賽、接受目前定位的一種結果，如果他能保持良好的心態進入生涯進入另一個階段，並放下自負，他能在這裡過得不錯的。多年前聽過一種對於射手的精準描述，將籃球意義上的射手分成兩種類型，一是三井壽，一是神宗一郎。前者是「神經刀」的典型，通常來說身體動態條件更好、上限更高，但出手比較沒有紀律性，全憑球感；後者則是傳統意義上的定點射手，勝在穩定、把握度高，可以很好的為球隊拉開空間，在正確的時機下命中投籃。這兩種球員類型沒有高低之分，他們有各自的優缺點，全看球隊需求是什麼、在人才上加以挑選。從2011年加入這金州勇士，直到今年夏天選擇離開——除了短暫的KD加盟期之外——Thompson都是勇士隊長期的「第二出手選擇」，勇士將他當作一名球星來使用，而非純射手。就像是他們的老對手克里夫蘭騎士使用JR Smith的方式一樣，勇士允許Klay Thompson去做出一些不合理的出手，特別是在季後賽，他們需要一些體系以外的英雄球，在那些比賽的關鍵時刻、體系受制於高強度防守和壓力而停滯之時，得要有一些人去充滿信心的命中投籃，幫助球隊反超、維持領先、在準備擊倒對手時完成致勝一擊。巔峰的Thompson是Curry的完美補充，「G6湯」的威名就是如此高水準表現的體現。不過因為腿部多次大傷而大幅減弱自己的運動能力之後，Thompson要再負擔這麼高的戰術地位、扮演「三井壽」，已經不合適了，他在生涯後期需要一個更合理的定位，對他和對球隊都更好。上賽季他的掙扎和自負讓勇士球迷感傷，也是這位傳奇射手決定最終離開的重要原因。來到獨行俠之後，由於Luka Doncic和Kyrie Irving的存在，對手不得不重兵牽制這兩位創造力極強的球星，內線則有Lively和Gafford這種灌籃終結點，Thompson作為側翼在擁有極大的空檔，這一場比賽就有多次出現他出手時四周3步以內無人盯防的情況。Doncic是聯盟中最擅長單打得分的球員，Irving則是在季後賽證明過自己的大賽殺手，在2023-24賽季他們已經證明過這套雙人組合擁有打進西區決賽的能力。他們如今只需要Thompson提供穩定的外線進球和拉開空間，承擔好2-3號位的防守工作即可。雖然在季前熱身賽的效率甚至一度不如Bronny，讓外界有些擔心獨行俠今夏的冒險補強計畫，但例行賽的第一場比賽Thompson就繳出讓人信服的表現，13投7中，三分球10投6中，攻下22分7 籃板。這不是一場讓人驚艷的爆發性數據，但幾乎就是他巔峰時期每晚能提供給勇士隊的穩定輸出、作為「浪花兄弟」一份子所能拿出的表現，這也才是獨行俠想要的。隨著季賽深入，我們還能看到更多。