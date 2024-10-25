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▲ATTA臺中國際旅展25日起一連四天在台中國際展覽館登場，今舉辦揭幕典禮。（圖／記者金武鳳攝，2024.10.25)

▲ATTA臺中國際旅展25日起一連四天在台中國際展覽館登場，日本觀光業者親臨宣傳拉客。（圖／記者金武鳳攝，2024.10.25)

▲台中國際品酒生活節，首度與台中市政府大力扶植的「台中好酒節」攜手合作，推廣臺中在地好酒，(圖／記者金武鳳攝，2024.10.25)

▲首屆精品咖啡展邀請到豆超、歐克佬、勁香等近50家咖啡知名品牌聯合參展，（圖／記者金武鳳攝，2024.10.25)

ATTA臺中國際旅展25日起一連四天在台中國際展覽館登場，由於是年前最後一檔旅展，搶攻春節及寒假旅遊商機，包括旅行社、飯店、餐飲集團、遊樂園共260個攤位摩拳擦掌，競推超值遊程搶客。同場還有品酒生活節及精品咖啡展，三展同場展出吸引如潮民眾湧入，預估四天人潮將破300萬人次。ATTA臺中秋季國際旅展規模更勝春季旅展，為方便民眾參觀採購，展場共分13家五星品牌飯店與餐飲集團區、指標旅行社、親子旅館及台灣遊樂園區，還有日本東北館及四國館，縣市政府與風管處、菲律賓觀光及遊學主題館等七大展區，走一趟旅展可以滿足對旅遊的各種需求。今年參展旅行社共計35家再創新高，其中包含指標上市櫃旅行社，有可樂旅遊、五福旅遊及旅天下等，還有知名旅行社如港澳專家吉帝、樂活、世興、活力、雙向、隆祥、嘉晉旅行社等也看準中部唯一2024壓軸場次，聯手祭出眾多旅展限定獨家促銷。其中旅天下聯合國際旅行社祭出「週週搶購」、「清倉」、「早鳥預購最高折2萬」三大優惠，購買「日本花卷團體商品」並完成出發還可抽iPhone 16。短線部分，「日本東北花卷無自理餐5日」保證入住2天溫泉飯店，下殺至每人28,888元起。韓國線則規劃「黑白大廚體驗5日」，自開播至今，進單踴躍。長線部分，「澳洲墨爾本7日」驚爆市場最低價38,900元起，再贈網卡，可近距離觀賞神仙企鵝列隊歸巢奇觀，並安排龍蝦餐。同時間同場地還有台中國際品酒生活節，首度與台中市政府大力扶植的「台中好酒節」攜手合作，推廣臺中在地好酒，與世界交流。「台中地酒風味館」，號召在地職人酒莊現場推廣，包含安貝斯ABAS(大安甘醇釀酒故事館)、雅啤精釀啤酒、彩和酒業、太平酒莊、東方源精釀啤酒、品醋迷、酋享酒室、舜堂萊嘉及賀木堂等9家酒莊參展，將大安、大肚、太平、后里、外埔等區域的地酒呈現給各位酒迷們品鑑，期盼透過品酒生活節帶動民眾對台灣地酒產業的品牌認識。今年首創食酒風格市集，完美移植音樂節風格，邀集眾多知名廠商包括裕元花園酒店、台中長榮桂冠酒店、全國大飯店、一頭牛燒肉、米其林必比登推介－淇里思印度餐廳、八曜和茶、SAVIA、入厝、琪樂薇、怎麼沒吃過、雪諾義式冰淇淋、菠羅先生冰火菠蘿油等12家業者，強強聯手，讓民眾逛展之餘，也可以一站滿足味蕾，最chill的逛展體驗。第一屆「台中國際精品咖啡展」今天同時在台中國際展覽館熱鬧展開，邀請到豆超、歐克佬、勁香等近50家咖啡知名品牌聯合參展，從咖啡生/熟豆、咖啡設備/器皿、咖啡代工/週邊到咖啡課程等一條龍服務，應有盡有，首波預告就掀起上萬咖友們盛情響應。本次咖啡展除各大品牌商參與外，主辦單位也力邀國際級咖啡講師蒞臨台日咖啡論壇，與咖啡愛好者們近距離交流，帶動台灣咖啡產業發展新動向。另外不限線上線下，最大獎還可將「東京來回機票」抽回家！