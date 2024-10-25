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星宇航空（2646）今（25）日掛牌上市，星宇航空董事長張國煒談到，公司第2階段擴張計畫將考慮增設歐洲航點，優化亞洲航班，以及投身中轉市場等。至於加入航空聯盟「寰宇一家」（Oneworld）進度，他強調加入聯盟有利有弊，並不能說星宇不入盟就撐不下去。張國煒受訪表示，截至今天上市，第1階段的擴張計畫大致底定，今年9月也已經開始第2階段擴張計畫，除了原有的航點增班，也會開設歐洲航點；至於亞洲市場，星宇將在航班、機材進行優化，針對有潛力的航點，尤其是首都城市，將會陸續換成寬體機來營業。至於中轉市場，張國煒認為，因為亞洲區人口非常多，所以市場潛力相當大，尤其受到供應鏈的影響，東南亞對美國客機、貨機需求將提升，因此星宇也會陸續介入貨運市場，像是今年初簽訂5架A350貨機，另外還有5架進入選擇權，貨機機隊有望來到10架。他預計，星宇航空後年將有約50架飛機，考慮到市場胃納量應沒問題，接下來還會擴張機隊，初步看還有10架長程線飛機需求，a350或是波音777X都在研究，A330中程機已增加到15架，後續還考慮追加3架。隨著進入台中市場、開闢高雄市場，最後機隊規模應該70幾架跑不掉。隨著台灣虎航崛起，星宇和長榮、華航、虎航被譽為「航空四雄」。對此，張國煒笑說，「我一直認為我是小白兔，因為我們一路走來都是 我們都是躲在牆邊被人家弄來弄來的」，認為最後大家都有各自優勢，百花齊放也是件好事。他提到，很多人認為星宇飛機這麼少還開這麼多航點，坦言是不得不為，市場已與過去完全不同，不容許慢慢來，「我們慢慢來就是被人家打壓，弄到海底去當龍宮女婿去了！」但他強調，經營航空公司首重飛安，自己父親長榮集團創辦人張榮發就諄諄教誨，「這個錢可以不用賺，可是不能害到別人」，絕對會投入相當資源在飛安之上，不需要別人來鞭策，就要自己鞭策自己。而星宇航空今天上市，盤中價格一路上揚來到31.95元，航空類股中「坐二望一」。對此，張國煒表示，星宇航空是個穩健的公司，不會說整天看著股價，如果只是短線炒作想必公司也不會久遠，相信股價對投資大眾比較好，但不會直接影響公司經營，他們會持續穩健，「我想公司好，股價自然就會高」。至於這次星宇航空股票搶過頭，張國煒坦言感到意外，甚至連很多星宇同仁都沒搶到，但他相信目前星宇是個新創公司，陸續還是會有很多增資的機會。外傳有香港航空公司反對星宇加入Oneworld，張國煒對外說明，大家相當關注入盟一事，但並不能說星宇不入盟就撐不下去，「這是策略之一，並不是唯一的策略。」他解釋，許多航空沒有加入聯盟，過去沒有聯盟存在時，大家也都是單打獨鬥過來，強調入盟對消費者最大利益在於可以快速里程交換，其餘都是航空公司內部事情，但是不入盟也有不入盟好處，就是航空公司可以維持中立，與個別航空談判交換里程，強調這些決定都各有利弊，「加入聯盟到底適不適合一定是必走的一條路 ，也是不見得的事情。」張國煒也說，星宇航空會努力達成社會大眾、顧客的期待加入Oneworld，但也保留開放空間，搞不好後續會選擇「天合聯盟」（SkyTeam）也不一定，「大家都一直說，長榮在那邊或是華航在SkyTeam我們就一定不會，那也不一定，大家在看各自的魅力」，希望外界給星宇一些時間來準備入盟一事。談到星宇航空最大優勢，張國煒表示，「我們是一個全新的航空公司，當然我們的經營策略都是屬於比較新潮一點」，比較清楚年輕人需求。再者，許多老字號航空公司相對負荷也比較大，面對外在環境調適比較慢。但星宇彈性就很大，舉例像是疫後復甦的航點增設、飛機調動都能快速、有彈性。