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台灣民眾黨主席柯文哲捲入京華城容積率弊案，今天被北檢聲請延押，民眾黨中常委江和樹斷言，北院一定會裁定延押，因為承審法官「和2個月前同一個！綠到出汁」。他呼籲柯文哲這次一定要抗告，不是為自己的清白，而是病重的柯爸。他不捨柯文哲一生都在救人，父母最需要他幫忙時卻在裡面關，並喊話「賴總統玩到剛好就好，太過分的話，百姓會『凍未條』。」北檢偵辦京華城案，今（25）日聲請將柯文哲、前北市副市長彭振聲延押，並通緝拒絕回台說明案情的許芷瑜、廢止護照。民眾黨中常委兼台中市黨部主委江和樹說，媒體傳出檢方因沒有抓到橘子，打算繼續羈押柯文哲，他氣得問「政府是你們的，你們抓不到人（橘子），和柯文哲有什麼關係？他又不可能跑，有必要繼續糟蹋嗎？」他預言柯文哲「百分之百一定被延押」，因為受理的法官和一個多月前裁定羈押的是同一人，批評法官「綠到出汁」。他表示柯文哲正面對這輩子最重要的事，不是自己官司，而是90幾歲柯爸病重。柯文哲這輩子都在行醫救人，當父母需要他幫忙時，自己居然被關，曾領過冤獄賠償金的他問「你們知道在裡面的感覺嗎？」兩個月前柯文哲決定不抗告，但江和樹認為，這次不管結果如何，一定要抗告，「不為了自己清白，是要出來看看爸爸」，因為老人家什麼時候會走，沒人知道。他也批評民進黨政府，「需要這麼沒人性嗎？心肝被狗咬走了嗎？」請賴清德總統「玩到剛好就好，太過分的話，百姓會凍未條」。