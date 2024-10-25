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▲侯佩岑參加中國熱門綜藝《再見愛人》後在微博發文，鼓勵大家愛自己。（圖／侯佩岑 微博）

台灣女星侯佩岑日前參加中國綜藝節目《再見愛人》，在節目中罕見提到她與母親林月雲的「不健康羈絆」，引發大批網友熱議。她也於社群平台發表長文，坦言「與媽媽的關係像枷鎖綑綁在一起」，這樣的母女情感令她感到困擾多年，直到40多歲後才學會如何卸下壓力與焦慮。侯佩岑回憶起，她曾經參加過一個「你是誰」的測驗，當時反覆回答後，最終只留下「我是我媽媽的女兒」。這讓她意識到，自己一直把母親放在人生的第一位，並為此感到自豪。然而，這樣的「孝順」卻帶來了巨大的壓力與矛盾。她形容這種關係是「用無形的誓言把自己與媽媽用枷鎖綑綁在一起」。侯佩岑表示，這樣的情感糾結一直持續到她40多歲才有所覺悟。她坦言：「我也把當媽媽、妻子的角色都用枷鎖重重套在一起，導致了很多不必要的焦慮與爭執。」如今，她學會簡化這些角色關係，專注於「純粹的羈絆」，這讓她終於感到輕鬆許多 。侯佩岑的自白引起了廣大粉絲的共鳴，網友紛紛留言表示自己也曾經在家庭中承受類似的壓力。她鼓勵大家：「再見愛人中的那位愛人，也可以是你自己。」這句話成為許多人的心靈寄託，讓更多人開始正視自我價值，學會愛自己 。侯佩岑與母親林月雲的關係長期以來都充滿著複雜的情感糾葛。林月雲曾因介入他人婚姻而獲得「小三」的稱號，這對侯佩岑的成長產生許多影響。林月雲與侯佩岑的生父侯世宏發生婚外情，並生下侯佩岑，但他們的關係並未得到社會的接受，侯佩岑從小就背負著「私生女」的標籤 。林月雲後來與富商邱嘉雄展開長達31年的地下情，並因此被批評為「最強小三」。她的這段感情也充滿爭議，最終以邱嘉雄臨終前分手而告終，林月雲甚至未出席邱的喪禮，卻獲得了大部分遺產，這進一步引發了社會的批評 。