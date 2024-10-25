台北地檢署偵辦京華城案，今（25）日聲請延押民眾黨主席柯文哲，理由之一是柯文哲的貼身帳房、「橘子」許芷瑜滯日未歸，但北檢又稱，還有柯文哲在台北市政府的舊屬還沒到案說明。民眾黨前中央委員張益贍說，指的應該是曾任悠遊卡公司總經理的邱昱凱。
邱昱凱被外界稱為「柯文哲網軍頭子」，原本是柯文哲市長室幕僚，後來到悠遊卡公司，從董事長特助變總經理，當時還年僅30歲出頭。不過他還是扛住壓力，當了兩年，隨著柯文哲卸任市長，離開悠遊卡公司。
媒體人吳子嘉之前就提到，柯文哲可能將收到的錢都轉為虛擬貨幣，且就是交給邱昱凱負責處理，邱昱凱跟柯文哲關係情同父子。
根據北檢新聞稿，「本案重要關係人許姓被告目前仍滯留境外，且仍有被告於市長時期之舊屬及相關證人尚未傳喚到案說明，考量被告雖已卸任，但仍具有一定之實質影響力，亦足證其有勾串尚未到案 共犯或證人之虞。故若未予延長羈押，恐使案情隱晦不 明之危險升高，難以有效追訴。」
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媒體人吳子嘉之前就提到，柯文哲可能將收到的錢都轉為虛擬貨幣，且就是交給邱昱凱負責處理，邱昱凱跟柯文哲關係情同父子。
根據北檢新聞稿，「本案重要關係人許姓被告目前仍滯留境外，且仍有被告於市長時期之舊屬及相關證人尚未傳喚到案說明，考量被告雖已卸任，但仍具有一定之實質影響力，亦足證其有勾串尚未到案 共犯或證人之虞。故若未予延長羈押，恐使案情隱晦不 明之危險升高，難以有效追訴。」
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