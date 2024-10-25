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▲具俊曄的IG帳號先前被駭客入侵，目前正在積極向官方爭取拿回帳號，昨日他重新在IG開設小帳。（圖／koojunyup IG）

▲大S在限時動態幫老公宣傳新帳號，甜喊：「不要再失蹤了！」（圖／大S IG）

南韓男星具俊曄與大S（徐熙媛）婚後生活甜蜜，不過最近有眼尖粉絲發現，具俊曄經營多年的IG帳號忽然「無預警關閉」，讓外界猜測是否婚姻狀況出問題，對此經紀人否認傳言，表示是因帳號被盜才關閉。而昨（24）日具俊曄重新在IG開設小帳，並強調是由本人經營，而大S也高調轉發幫忙宣傳閃翻眾人。具俊曄在IG自我介紹中寫下：「我是具俊曄DJKOO本人，這是我的新帳號，我會使用這個帳號直到取回原始的帳號。」他還火速更新3張照片，包括帥氣自拍照、好友合照以及廣告片段。大S及小S也在第1時間和具俊曄互相追蹤，大S稍早還在限時動態標記具俊曄帳號，直呼：「希望你不要再失蹤了！」閃瞎一票粉絲。而小S則在限時動態中搞笑寫下說：「我的胸部（韓文音近「姊夫」）總算回來了。」而近日具俊曄在韓國演出時，在螢幕上投影了他與大S 從認識到結婚的所有合照，超甜畫面讓台下觀眾全被閃瞎，也打破了他與大S婚變傳聞，令不少粉絲直呼：「具俊曄愛的熱烈又深沉！」