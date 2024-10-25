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日本有一位高齡88歲傳奇散戶藤本茂，他只有高中畢業，但是他不靠運氣、不信專家，只靠著自己的努力以及存的第一桶金，滾出4億的資產，因此也被封為「日本巴菲特」。高齡88歲的藤本茂，在股市多年，養成了每日晚上8點就寢、凌晨2起床準備交易、研究美股盤勢，靠著3台電腦、3本筆記本，每日平均實現獲利超過47萬日圓，表現好的時候甚至可達1000萬日圓，因此被視為日本傳奇重磅散戶。藤本茂老先生並沒有雄厚靠山，他出生在貧困的農家，只有高中畢業，沒有投資理財背景，靠著在寵物店打工、經營麻將館賺進第一桶金，在股市中累積出18億日圓（約新台幣3.8億）資產。而藤本茂走過了不少經濟的高山低谷，完整度過日本泡沫經濟崩潰、阪神大地震、網路泡沫化和2008年全球金融危機。而他憑藉著穩健的交易紀律，他在泡沫化時期還維持著充足的現金，甚至能帶著太太去瑞士遊玩。藤本茂認為，投資不應盲從分析師或專家的建議，必須培養獨立思考的能力；並且投資能否獲利的關鍵不在聰明才智，而是面對失敗時，是否有不服輸的精神；而他也認為，想透過投資不勞而獲的人，最好不要碰股票，因為股市絕不是能躺著賺的地方。藤本茂也靠著3台電腦、3本筆記本研究股市走勢，他表示為了看出哪檔股票會漲，交易時間以外的時間非常重要，為了準備交易，他每天凌晨2點就要起床。正值壯年的上班族或許現在才要睡覺。起床後他會打開電視轉到《日經CNBC》財經新聞頻道，追蹤國內外的財經新聞，使他不錯過任何一個產業面消息。早上8點15分開盤之前，他也會打開美國《CNBC》的新聞，雖然內容聽不太懂。但因為能即時知道道瓊工業平均指數等資訊，所以他還是會收看。而面對電視上的日主播或分析師說得頭頭是道，藤本茂認為，如果他們都是正確的，現在早就都變成大富翁了。正因為無法致富，才會去當主播或分析師。因此他也並不相信他們。他認為，投資終究只能相信自己。如果聽信證券公司的人，照他們的建議去買股票，自己能獲得什麼成長呢？「想賺錢」的你必須要擁有決心。藤本茂認為自己在股市中絕對不是靠運氣，而是靠著用功+紀律+冷靜，才能在茫茫股海中賺錢至今，而他對股票的熱愛程度，認為「股票投資有趣到根本沒有時間失智！」、「當沖交易是最終極的大腦訓練。」藤本茂也用筆記本紀錄自己買賣的時間點、平均股價指數、資產總額變化，會將每一筆交易都寫下來，並在盤後進行檢討，對於賠錢的交易，要將買賣時點對照股價線圖，思考做錯原因。而盤前準備也不馬虎，優先檢查美股（特別是ADR）趨勢，以及期貨市場走勢，期貨指數比日經平均股價指數更具參考價值。此外藤本茂也記錄年報、季報公布時間，重點觀察「稅前淨利」、「稅後淨利」與「市場預期」的落差；也判斷市場預期，從報紙、新聞、付費資訊廣泛蒐集市場各界預測，更接近市場真實想法。而現在年輕人也開始透過股市賺取資產，有出版社邀請藤本茂出書《88歲神級散戶『日本巴菲特』茂爺爺投資心法：用「126法則」滾出18億円資產的69年股海交易術》，其中也分享他的「1：2：6」法則，適用各種交易風格，對於沒有把握的交易，「先買進約1,000股。➜如果發現「有賺錢」再買2000股。➜如果發現「有賺錢」再買6000股。」賣出時候也一樣，他表示，這樣做比一口氣大量買賣更容易賺錢，且風險更低。此外，他在書中也提醒，股票才不是「不勞而獲的收入」。投入的心血完全對得起自己的收入。在股市裡，絕對不是夠聰明就能躺著賺。以孫正義先生或村上世彰先生為例，藤本茂認為他們可以說是聰明絕頂的日本人，但就連他們也會犯錯。＊本文摘自野人《88歲神級散戶「日本巴菲特」茂爺爺投資心法》