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洛杉磯道奇將和在世界大賽對決紐約洋基，其中外界關心的大谷翔平是否會在世界大賽登板投球，道奇總教練Dave Roberts今（25）日受訪時，再度強調不會讓大谷投球，大谷本人也坦言自己從沒想過要在季後賽投球。大谷在去年9月右手肘動刀後，今年採取「一刀流」出賽，但大谷在投球方面的復健順利，已經進入牛棚練球，還飆出150公里的速球，但目前還沒有進入實戰訓練，Roberts在9月受訪時，曾鬆口表示進入季後賽後，大谷登板投球的可能性不是0，此番言論也讓球迷期待大谷能在季後賽重返投手丘。Roberts今日受訪時被問到，由於道奇投手戰力吃緊，若世界大賽打進G6或是G7，大谷是否有機會上場投球，但Roberts仍然給出肯定的答案，「不可能，絕對不會，謝謝你的問題。」大谷本人受訪時，也被問到關於投球的問題，他則回應自己從沒告訴過球隊，自己想要在季後賽中登板，因此球迷可能要等到明年新賽季，才能重新看到大谷站在投手丘上的英姿。