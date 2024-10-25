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美國職籃（NBA）例行賽，丹佛金塊今（25）主場迎戰奧克拉荷馬雷霆，雷霆「SGA」Shai Gilgeous-Alexander砍下28分7籃板8助攻，Chet Holmgren也繳出25分14籃板的「雙十表現」，金塊Nikola Jokic繳出16分12籃板13助攻「大三元」但金塊團隊三分球39投僅7中，在狀態冰冷的狀態下，金塊就以87:102不敵雷霆，吞下新賽季首敗。雷霆此戰開局手感火燙，SGA首節獨拿8分，加上Ousmane Dieng的兩記3分以及團隊火力首節打完，雷霆31:24領先金塊，第二節金塊狀態回神，雙方比分上不斷拉鋸，半場打完雷霆58:51，7分領先金塊，金塊在上半場三分球17投僅3中，狀態可說相當慘澹。第三節，雷霆打出一波27-17的高潮，SGA單節拿下9分，第三節打完雷霆17分領先金塊，末節金塊進攻持續降溫，雖Jokic拿下16分12籃板13助攻「大三元」的表現，但末節金塊攻守失衡，被雷霆擴大領先至18分，隨後反撲無力，終場金塊就以87:102不敵雷霆。Jokic此戰拿下16分12籃板13助攻「大三元」，Christian Braun貢獻14分7籃板，本季轉戰金塊的Russell Westbrook此役手感冰冷，全場10投僅2中，拿下6分5助攻5籃板。雷霆方面，SGA上場35分鐘，砍下28分7籃板8助攻，Holmgren繳出25分14籃板5助攻的全能表現，Alex Caruso今上場19分鐘，沒有得分僅拿下6籃板4助攻。