我是廣告 請繼續往下閱讀

時序進入第4季，國內有多檔ETF陸續展開換股！依據台灣指數公司最新公布「台灣指數公司特選台灣上市上櫃FactSet創新科技50指數」定審結果，野村台灣新科技50（00935）成分股新增及刪除各8檔成分股，換股比率達16%，成分股異動或權重調整自10月22日起生效。展望後市，專家認為台積電相關供應鏈持續輪動，預期指數動能未結束，台股有機會再創新高，加上第4季為傳統電子旺季，年底作夢行情在即，估計11月美國總統大選後美股可望回復多頭格局。恰逢AI科技投資大潮，00935自2023年11月1日掛牌以來，截至最新資料10月18日，規模從11.4億左右成長至93.6億，規模增幅高達721%增幅，受益人數約5.9萬人，若觀察發行單位數亦從7100萬4000股成長486%至4億1600萬4000股，顯示選股邏輯值得投資人留意。00935這次新增8檔成分股，包括中砂、華邦電、威盛、穩懋、家登、萬潤、旺矽、矽力-KY；刪除8檔則為智原、欣銓、世芯-KY、新唐、天鈺、譜瑞-KY、愛普、矽創，換股比率 16%。00935野村台灣創新科技50基金經理人林怡君分析，若觀察該指數最新一次的成分股審核結果，刪除的成分股主要因為未通過指標篩選，例如股價表現疲弱使52週股價動能墊底，抑或是研發費用佔營收比重下滑、甚至絕對數值小於2%；而新增的成分股中則有不少股價動能維持穩健向上，抑或是研發費用佔營收比重有所提升。若分析公司市場與產品優勢，不難發現新增成分股大多受惠於近期AI科技爆發式成長所帶動的相關需求，例如在晶圓代工與高階晶片製程中必須的CoWos先進封裝、晶圓與光罩載具，受惠AI晶片自製需求而帶動的IC設計，抑或是因伺服器需求激增而帶動的電源管理(IC)需求，乃至於製程中的必備關鍵耗材如鑽石碟技術砂輪，以及終端應用如資料儲存相關之快閃記憶體等，這些都是整體AI等創新科技發展過程中，可望受惠之上中下游相關商機。野村投信投資策略部副總經理但漢遠進一步指出，00935追蹤指數「台灣創新科技50指數」的精神著重在「研發創新」，研發活動投入愈多時，公司的價值和股價也會隨之提升，從歷史回測來看，研發費用佔營收比例越高的公司，長期股價表現往往更為突出。其中獨家指標「研發費用佔營收比重排除最差25%及小於2%」更是直指科技股的核心「創新能力」。由於科技不斷進展，產業結構創新的速度越來越快，研發費用支出占營收比重相對較高的公司，更有機會將投入資本支出轉化為營收及盈餘逐年成長的養分，股價爆發力及長期上漲潛力也較高，在台灣以創新科技為主軸的產業結構下，這類型的公司可望長期吸引資金不斷進駐並支撐其表現。展望後市，林怡君表示，10月17日台積電法說會結果令市場驚豔，推動台股大幅走高，台積電相關供應鏈持續輪動，預期指數動能未結束，台股有機會再創新高，加上第4季為傳統電子旺季，以及年底作夢行情在即，估計11月美國總統大選後美股可望回復多頭格局。長期而言，AI相關需求持續攀升，長期來看創新科技相關題材將成為投資人的契機，對於打算長期佈局AI科技的投資人，她建議，不妨趁美國大選前，把握投資良機，單筆或定期定額分批布局創新科技相關ETF，除了台積電等半導體族群，創新科技ETF更囊括其他AI科技軟硬體應用之領導品牌，無論是利用市場震盪或風格轉換時逢低進場布局，提早卡位搭上這波AI科技投資列車，也可望豐富投資組合的多元性與向上潛力。