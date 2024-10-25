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美國股市昨（24）日回神上攻，由於特斯拉股價強漲22%，推動那斯達克、標普500、費半指數走高，推動台北股市今（25）日開盤上漲62.55點、來到23255.07點，站回10日線，盤中在權值股領漲下，一度來到23388.53點，終場上漲155.93點或0.67%，收在23348.45點，日K結束連2紅，成交量為3004.72億元。此外，台股今日收周線，本周下跌138.82點或0.59%，周K結束連2紅。大盤上漲逾百點，不過中小型股卻倒地不起，今日以271.85點盤上開出，隨即遭到空軍襲擊，跳水翻黑，雖然尾盤一度成功翻紅，但仍敵不過賣壓，終場下跌0.12點或0.04%，收在270.11點，日K連2黑、並且失守月線關卡，成交量縮小到863.73億元。今日個股成交量排行榜前五名：星宇航空、普安、鴻準、緯創、新唐；今日個股成交值排行榜前五名：台積電、鴻海、緯創、聯發科、聯鈞。權值股全數走高，權王台積電以1065元開出、上漲5元，最高一度來到1070元，終場上漲5元或0.47%，來到1065元；昨日休息的鴻海，今日重振旗鼓，以212.5元開出，尾盤更是在買單挹注之下，終場收在最高價216元、上漲4.5元或2.13%，持續寫下逾3個月新高表現，並且一口氣站回所有均線；聯發科今日以1270元開出，最高來到1325元，終場上漲45元或3.54%，收在1315元，同步站回所有均線。鴻海、聯發科的走高，也帶動相關個股的表現。首先是鴻家軍，其中坦德科技上漲將近16%，鴻準上漲逾4%，建漢上漲逾3%，鴻華先進-創、中揚光、台揚、京鼎上漲逾1%。此外，IC設計族群也有表現，凱鈺漲逾7%，新唐、矽力-KY上漲逾3%，義隆、聚積漲逾2%。此外，AI概念股今日也有表現，緯創上漲逾5%，華擎、英業達漲逾2%，技嘉、廣達、神達、奇鋐、華碩、仁寶上漲逾1%。而受到特斯拉昨日飆漲22%的激勵，今日相關車用電子股也走強，聯嘉攻上漲停價31元，宇隆上漲近6%，六方科-KY漲逾4%，百達-KY漲逾2%。盤面焦點個股在於成交量排行榜冠軍－星宇航空，今日正式掛牌上市，每股參考價為20元，早盤以25.95元開出，開盤10分鐘內最高漲逾9元或45%、來到29元，成交量逾8.7萬張，上演蜜月行情。盤中最高來到32元、上漲60%，終場上漲10.75元或53.75%，來到30.75元，成交量達到25萬1966張。