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▲崔敏煥被網友起底找小姐的日期，首爾當時降下大豪雨，還因此淹水，沒想到仍澆不息他的慾望。（圖／IG minhwan12）

南韓樂團FTISLAND鼓手崔敏煥，明（26）日即將來台見粉絲，不過卻在飛來之前先遭前妻爆料喜歡上酒店，還起底他疑似跟酒店業者通話的錄音，內容包括「有小姐嗎」、「幫忙預約汽車旅館」等等，讓他過往的好男人形象跌落谷底，沒想到如今又有網友起底他叫小姐的日子，發現當天首爾正在下暴雨，還淹大水，還阻止不了他上酒店，對此粉絲都表示相當失望，更有網友在留言區狂罵：「他瘋了。」回顧崔敏煥遭「毀滅式爆料」，前妻律喜昨（24）日在YouTube上對外公開兩人離婚真相，表示她不堪丈夫頻繁上酒店、叫小姐才決定離婚。律喜更曝光一段長達13分鐘的關鍵錄音檔，內容是崔敏煥與一名男性友人的通話，他問對方：「想去哪裡玩玩，有地方可以去嗎」、「那裡（只某酒店）是讓人坐下來還是只讓人看」、「附近有可以去的Hotel嗎，不然汽車旅館也可以」，時間是在2022年8月14、2022年8月10日、2022年7月25日、2022年7月9日，種種對話佐證崔敏煥有買春嫌疑。除了崔敏煥的通話內容震驚全網外，也有粉絲發現，首爾在2022年8月9日當晚降下超大豪雨，各地淹水災情頻傳，主要道路全受到管制，基本上極難外出，沒想到崔敏煥當天凌晨還忙著叫小姐，他還在通話中急著和對方溝通地點：「首爾現在出大事了，所以我現在來到比較遠的地方了，現在正在xxx，哥，你可以幫我預約一下xx嗎？」不過由於江南地區當晚淹大水，崔敏煥得知預約的小姐無法前來，還急切詢問：「是因為雨的關係嗎？這裡沒有小姐，很缺小姐，其他地方感覺也沒有對嗎？」更特地找了一間「小姐最多的店」，遺憾表示：「這邊如果沒有的話，其他地方感覺也不會有了。」讓粉絲十分傻眼，紛紛在網路上炮轟：「他瘋了嗎？」