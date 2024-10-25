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▲2024新北歡樂耶誕城以「魔幻之城」為主題，並以「變裝」為主軸，帶來全新燈區風貌及新創華麗角色陣容。（圖／記者朱永強攝）

▲新北市政府創造魔幻天使、小客（元素探索者）、貓頭鷹（祕法智者）、兔子（靈魂治療師）及獨角獸（聖盾守護者）。（圖／新北市政府提供）

▲新北市民廣場打造高約8層樓的巨型LED城堡裝置，為新北耶誕城有史以來最大面LED螢幕。（圖／新北市政府提供）

▲市民廣場主燈化身巨型魔幻天使，可隨著聲光變換顏色，呈現多樣化的變身秀。（圖／新北市政府提供）

▲站前廣場歡樂列車，綜合機械、視覺光影、體感特效等多重元素，搭配大型天幕佈置，讓站前廣場搖身一變成為充滿奇思妙想的神奇世界。（圖／新北市政府提供）

▲市府一樓「魔法耶誕嘉年華」定時的機械動態及雪花展演。（圖／新北市政府提供）

▲最受喜愛的環球影城巨星小小兵將降臨新北市市民廣場，與大家一同參與耶誕城！位在市民廣場（中山新府路口）充滿童趣和歡笑的冬季樂園。（圖／新北市政府提供）

▲新北耶誕城魔力之泉（圖左）；奇幻星門（圖右）。（圖／新北市政府提供）

▲魔幻杏運星（圖右）；蝶舞之森（圖左）。（圖／新北市政府提供）

▲新北耶誕城綺麗幻境（圖右）；甜甜圈幻想曲（圖左）。（圖／新北市政府提供）

▲新北耶誕城夢幻星海（圖右）；星星圓舞曲（圖左）。（圖／新北市政府提供）

▲今年市府廣場同樣有大小朋友最愛的遊樂設施，魔幻旋轉獨角獸。（圖／新北市政府提供）

▲今年市府廣場同樣有大小朋友最愛的遊樂設施，魔幻熱氣球。（圖／新北市政府提供）

新北市政府觀光旅遊局今（25）日舉辦「2024新北歡樂耶誕城」啟動記者會，公布今年新北歡樂耶誕城十大亮點及魔幻之城主題系列活動資訊，活動將自11月15日盛大開跑，連續48天至2025年1月1日打造璀璨城市，今年亮點包括史上最密集雪景，每10分鐘降雪一次，還有市府自創IP角色，主燈化身巨型魔幻天使，百變耶誕樹閃亮登場。2024新北歡樂耶誕城以「魔幻之城」為主題，並以「變裝」為主軸，帶來全新燈區風貌及新創華麗角色陣容！各式各樣的魔幻裝置將分布在市民廣場、站前廣場、萬坪公園、環狀線南廣場、板橋車站東二門和府中廣場等區域，而今也搶先揭曉活動十大亮點。往年新北耶誕城與眾多知名IP聯名，創造極高話題性，今年新北市政府創造魔幻天使、小客（元素探索者）、貓頭鷹（祕法智者）、兔子（靈魂治療師）及獨角獸（聖盾守護者）等限定角色，將與大家來場充滿耶誕氛圍的魔幻旅程。今年耶誕城打造史上面積最大的LED城堡主秀，全新打造8層樓高的LED城堡，兼具表演舞臺及裝置展演功能，將帶來絢麗震撼的視覺主秀。於新北市民廣場打造高約8層樓的巨型LED城堡裝置，兩側並延伸到2樓迴廊，大樓採用雷射打上耶誕圖案，真正將廣場打造成耶誕城堡，全展期在視覺上將帶給民眾十足的震撼感。大量使用LED透明屏，LED面積總計1100平方公尺。打造新北耶誕城有史以來最大面LED螢幕。主燈時間：17:30～23:00，每整點、半點一次，22:00後為無聲版市民廣場主燈化身巨型魔幻天使，可隨著聲光變換顏色，呈現多樣化的變身秀，耶誕樹將與主秀共同展演，表現出無與倫比的魔幻力量，隨著主秀進程，以不同面貌呈現，可變裝為魔幻天使為「變裝派對」呈現出最華麗的變裝秀。亮燈時間: 17:30-23:00於市府大廳及站前廣場設置機械動態燈組，定時飄放浪漫雪花，營造奇幻耶誕氛圍。往年約15至20分鐘降雪一次，今年最密集有每10分鐘降雪一次。站前廣場歡樂列車，綜合機械、視覺光影、體感特效等多重元素，搭配大型天幕佈置，讓站前廣場搖身一變成為充滿奇思妙想的神奇世界，跟隨耶誕老人的歡樂列車，展開一場奇幻世界的探險旅程吧。亮燈時間: 17:30至23:00市府一樓「魔法耶誕嘉年華」定時的機械動態及雪花展演，帶給民眾意外的驚喜，隨著鐘聲響起，雪球中央的魔幻天使旋轉著施放雪花魔法，瞬間雪花漫佈，與民同樂。亮燈時間: 17:30至23:00代表好運與祝福的耶誕夜光巡迴車將隨機快閃耶誕城，並帶來夢幻聲光秀，最受喜愛的環球影城巨星小小兵將降臨新北市市民廣場，與大家一同參與耶誕城！位在市民廣場（中山新府路口）充滿童趣和歡笑的冬季樂園，由紅遍全球、無敵可愛的「小小兵」駐地在此，熱烈歡迎大家一起前來拍照打卡，將自己置身於充滿童話色彩的世界，大、小朋友都不容錯過。亮燈時間:17:30-23:00每年新北耶誕城，隨手一拍的燈光廊道2024年也不缺席《NOWnews》整理隱藏在各處的燈光廊道，千萬別錯過！◾魔力之泉：小遠百天橋，設計概念源自是以一首魔幻光譜呈現而出的漂浮魔力之泉，藉以邀請大家前來參與新北歡樂耶誕城的年度盛宴。◾奇幻星門：新站路天橋，由七彩螺旋的霓虹燈點鋪設而成，時而如星辰閃爍，時而如朝霞璀璨。◾魔幻杏運星：縣民大道天橋，以仿真銀杏吊掛及璀璨光點布置而成，周圍拉滿絢麗的燈串，隨著微風搖曳生姿。◾蝶舞之森：新府路天橋，多姿多采的蝴蝶，以薄壓克力結合炫光膜製成。◾綺麗幻境：麗寶天橋-公車站旁天橋，主題色暖黃色系為主再以主視覺藍色點綴，以LED燈牌佈置，閃爍光點加上歐風圖騰。◾甜甜圈幻想曲：百揚大樓天橋，以迷人的甜甜圈為主題，營造出一片絢麗的光影世界。◾夢幻星海：板橋車站連通天橋，璀璨星海，漫步其中，閃爍的星光，特殊雙色燈串佈置，閃爍星點引領人們散發內心最璀璨及純真的光芒。◾星星圓舞曲：板橋車站B1連通道，「星星圓舞曲」，懸吊半空的彩球伴隨著LED光點，以優雅浪漫的形式，歡迎著從火車站前往耶誕城的民眾。亮燈時間: 17:30至23:00萬眾矚目的「魔幻耶誕演唱會」則於12月14日至15日熱情開唱，重磅表演卡司將嗨翻耶誕城，不過目前演唱卡司尚未公布，活動相關訊息，請上新北市觀光旅遊網、新北旅客Facebook粉絲專頁、新北旅客官方IG或「2024新北歡樂耶誕城」官方網站查詢。12月6日至12月8日舉行充滿異國風情的「魔幻夢境德國耶誕市集」，一邊欣賞美麗燈景，一邊體驗德國聖代節風情，異國美食溫暖冬季，不過目前尚未公布參加攤商，詳請可至官網查詢。今年市府廣場同樣有大小朋友最愛的遊樂設施，除了可以遊玩外，也是打卡必備的場景，包括魔幻旋轉獨角獸、魔幻熱氣球、轉運魔天輪、奇幻列車。營運時間:11:00-22:00