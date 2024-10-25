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被控拐賣17名兒童、轟動中國的女人口販子余華英，雖然2023年9月就被貴州貴陽市中級法院（簡稱貴陽中院）判處死刑，但在今（25日）的重審一審，再度遭到判死，剝奪政治權利終身，並沒收個人全部財產，余華英當庭表示上訴。有受害人表示，參加過這麼多次庭審，這是她第一次看到余華英垂頭喪氣，露出害怕的表情；其他受害人則表示，雖然痛恨當年余華英拐賣自己，但慶幸至少還有找回親生父母，也為至今未能與親人團聚的受害者感到難過。綜合中媒報導，余華英與同夥，在1993年到2003年期間，於貴州省貴陽市、遵義市、安順市、都勻市，重慶市大足區，雲南省麗江市、大理市等地，先是透過租屋在當地生活、物色要下手的孩童，後續便以購買零食、玩具等方式，將17名兒童拐走販賣，造成12個家庭骨肉分離。貴陽中院在判決書中提到，被拐賣的17名兒童，其父母為尋找子女，多年來顛沛流離，甚至有父母因為尋找未果、抑鬱而終，妻離子散、家破人亡者不在少數，認為余華英犯罪行為造成的後果特別嚴重，主觀惡性極深、犯罪情節特別惡劣，依法應予嚴懲，余華英雖然當庭認罪，有坦白情節，但仍不足以對其從輕處罰。宣判結束後，參與旁聽的被害人楊妞花說，她已參加過多次庭審，這是她第一次看到余華英垂頭喪氣，表露出害怕的表情。特意從河北邯鄲趕到貴陽的諶江海（化名）也感嘆，當年被拐賣時只有5歲，由於在養父母家裡過得不算好，每當想念親生爸媽的時候，就會偷偷找地方藏起來哭，長大後在同樣是被拐賣的姊姊鼓勵下，開始尋親，還前往公安機關採了血化驗，直到今年3月才找到親生父母。身為余華英案的受害者，諶江海雖然已經在邯鄲成立了自己的小家庭，過上幸福的生活，但每想起被拐賣的經歷，都還是會感覺：「我恨人販子，也恨我自己，騙我就走，也不哭也不鬧，跟著就走了」，現在他只希望余華英能真心認錯，不要再有隱瞞，這樣或許被她拐賣的人能少走一些彎路，並為至今仍未能找到親生父母的姊姊，感到遺憾與痛心。受害者家屬蔡回英則在受訪時坦言，很擔心余華英還有很多漏掉的案子沒說出來，自己打從心底期盼執行死刑的那天：「特別想著她執行死刑，而且是馬上死的那種。」報導並提到，雖然25日的審判是重審，讓不少中國民眾認為，既然都是死刑，是不是沒有必要，但北京市京都律師事務所合夥人徐偉指出，原先的死刑，是只對原本所知的遭拐賣11人，做出事實認定和法律評價，蘊含的是11名兒童及其親屬的正義；而重審確認的死刑，則是對遺漏、發回重審後得知的17名兒童及其親屬之正義，強調：「不放過罪犯犯下的每一筆罪惡，這是法治的要求，而不能因『反正是死刑』而放棄對部分犯罪的評價。將本案發回重審，是依法辦案的必然結果。」