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台中市一名年近七旬的邱姓民眾踩雷誤信網路股票投資詐騙陷井，先後投入2400多萬元後，欲提領獲利時遭到刁難始知受騙；台中第二分局立人所與邱男合作佈局「請君入甕」計畫，反詐騙歹徒稱將再投入一千萬元資金，成功釣出兩名詐騙車手出面取款，當場將二名歹徒壓制上銬，警詢後依詐騙罪移送台中地檢署聲押偵辦。今年7月間一位年近古稀的邱男在網路上看到一則廣告，聲稱投資股票保證獲利、穩賺不賠，在詐騙集團精美話術包裝洗腦之下，邱男不疑有他，陸陸續續投資了新臺幣2千4百多萬元，直到邱男欲出金取回獲利時，對方卻以需要再繳納保證金等各種理由推拖，邱男這才大夢初醒，驚覺自己遭到詐騙，報警請求協助。因受騙金額龐大，立人派出所所長何永州慎重召集巡佐林宗仁、警員張國隆、葉玟興、李岳鴻、謝承翰等人組成專案小組，佈局「請君入甕」計畫，請報案人邱男配合佯稱欲再投資入金1千多萬，與詐團約定於10月18日至距離派出所不到200公尺的超商面交款項，並在行動前與邱男進行沙盤推演。面交當日，專案小組成員事先前往超商埋伏，埋伏過程中，員警發現一名黑衣男子不斷於超商內外徘徊，頻頻東張西望，巧合的是，該名黑衣男子拿起手機通話時，報案人邱男恰巧也接獲來電，員警高度懷疑該名黑衣男子亦是詐團成員，於是持續監控其動向；不久，有一名面交車手假扮投資公司業務專員現身與報案人會合，在面交車手接過款項時，員警見時機成熟迅速出擊，將面交車手制伏在地，該名黑衣男子見情勢不對欲溜之大吉時，遭員警攔截，一舉成擒。該名黑衣男子不知其事先勘查地形之行為已遭員警監控，矢口否認犯行，惟檢視其手機確有與本案相關之通訊內容，難以抵賴，全案詢後依詐欺罪嫌將2人移送臺灣臺中檢察署偵辦。第二分局分局長周俊銘呼籲，隨著科技進步，詐騙手法也不斷推陳出新，讓人防不勝防，提醒民眾，投資一定要選擇合法管道，任何聲稱高額獲利、穩賺不賠的投資機會，往往隱藏著陷阱，如若遇到可疑情況，請立即撥打110或165反詐騙專線，與警方聯繫。保持警惕，遠離詐騙，共同打造安全的生活環境。