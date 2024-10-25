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大學甄選會今（25）日公告大學申請入學、繁星推薦參採學測科目，以及各校系參採學測科目情況。根據甄選會資料，申請入學管道各校系以參採學測3科最多，有789個校系，佔36%，另有294個校系僅參採1科，比去年增加24個校系，約佔申請入學所有效系的13.5%。甄選會統計指出，114學年參與共同1712個校系參與繁星推薦招生，其中參採學測科目數為3科最多，共803個校系，佔總校系數47%，其次是參採4科519個校系，約佔總校系數30%。申請入學的部分，甄選會表示，參與招生共2168個校系，其中參採學測科目數以3科最多，共有789個校系，約佔總系組數36%，其次則是參採2科共584個校系，約佔總系組數27%。核算參採科目時，數學A及數學B視為一科。甄選會表示，另有294個校系參採學測1科，比例約13.5%，相較113學年度有270個校系參採1科，佔比增約12%，114學年度比例也微幅增長。還有4個校系參採學測0科，這些校系以術科成績，如美術或是音樂等來篩選學生。甄選會表示，114學年度大學繁星推薦、申請入學2本招生簡章內容，預計11/4公告，紙本則在12/2正式發售。由於學科能力測驗為選考，報名時間為10/29到11/12，考生可先至甄選會網站參考今日公告的參採科目，以利學測選考。甄選委員會提醒，114學年實際招生校系、各校系學測科目參採情形、招生名額及甄試內容等，將明訂於114學年度大學繁星推薦、申請入學招生簡章，確切內容仍以11月4日正式簡章公告為準，屆時請考生上網查詢。紙本簡章則訂於12月2日起公開發售。考生可透過就讀高中團購、個別網路訂購以及至各地代售點購買。