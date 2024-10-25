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▲今（25）日林書煒（左）和阿Ken（右）出席節目《一夜復活》記者會。（圖／記者吳昕蓓拍攝）

▲蔡詩萍女兒蔡中泠（右）美貌經常掀起討論。（圖／林書煒臉書）

台北市文化局長蔡詩萍和小19歲的前主播林書煒結婚20多年，夫妻倆感情甜蜜恩愛，20歲愛女蔡中泠擁有高顏值，仙女氣質更是驚豔眾人，如今正在日本念大學，主修經濟。今（25）日林書煒和阿Ken出席節目《一夜復活》記者會，如今單身的阿Ken被林書煒虧，接下來交女友年齡差距會越來越大，更當場被亂點鴛鴦譜，被拱跟蔡中泠發展戀情，他也配合叫岳母，讓林書煒崩潰直喊：「不行！她（蔡中泠）喜歡高的！」林書煒爆料，阿Ken因為很自律，對自身要求太高，到現在還沒有女朋友，笑虧他：「未來的伴侶22歲起跳。」阿Ken強調年齡不是問題，個性合得來比較重要，一切看緣分，「如果剛好25歲，總不會要求她再更老一點吧？」被現場記者笑是「李奧納多」，找對象都要找25歲以下。他也表示很羨慕林書煒和蔡詩萍之間的感情，「既是夫妻也是最好的朋友，看到他們也讓我學到兩性相處要接受彼此有自己的空間，也要互相扶持。」阿Ken誇林書煒的女兒蔡中泠優秀又漂亮，當場被亂湊對，連林書煒都笑說，女兒再5年才25歲，而林書煒才大阿Ken 2歲，也讓阿Ken搞笑喊：「搞半天原來在跟岳母主持節目！」卻又馬上被林書煒打槍，表示女兒喜歡高的男生，身高要185以上，阿Ken聞言開玩笑反擊：「很多女生就是要高，但我空有長相！」林書煒也笑說：「不要看阿Ken很搞笑，平常認真也是很帥的。」最近周杰倫演唱會門票被秒殺，身為好友的阿Ken不勝其擾，每個人都希望可以透過他拿到票券，他也無奈表示，80幾萬人搶15萬張門票，確實是該加場，「再開個20幾場就能消化完。」阿Ken笑說，最近周杰倫應該會躲起來不見面，但如果兩人有見到的話，一定會跟對方提加場，「雖然他不一定會聽，他朋友太多了，光朋友就3、4萬，真的要多開幾場啦！」新節目是益智類型，阿Ken表示會找納豆來上節目，不然網友都一直說對方生病之後反應變很慢，「來上節目讓大家看看他到底有多聰明。」被問到是否會邀請安心亞，他也透露，安心亞最近都在為新作品宣傳，「其實可以邀她，她是很認真的表演者，在某一些類型的題目會很博學，但她很生活白癡，不了解就真的完全不懂。」而林書煒也想找老公、女兒來挑戰，但蔡中泠已經回到日本，蔡詩萍愛面子，怕會答錯也不敢上節目挑戰。