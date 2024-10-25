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▲去年的台中市民野餐日，海線場在鰲峰山公園舉辦。（資料畫面／台中市政府提供）

▲民進黨議員批評台中市民野餐日，經費來源不該暗黑拼湊。（圖／台中市議員黃守達提供，2024.10.25）

台中市長盧秀燕上任後推動「台中市民野餐日」廣受好評，今年首度擴大29個行政區同時舉辦，議員們卻發現，僅建設局編600多萬，其他局處動用業務費勻支，通通不用送議會審查，有的還直接找業者提供紀念品。市議員謝志忠、張玉嬿認為不該成為常態，原本陽光的活動，經費來源若暗黑拼湊，將出現灰色地帶，甚至變成不樂之捐。和北部冬季經常淒風冷雨不同，秋末冬初是中部最適合走向戶外的季節，盧秀燕上任後在西屯區中央公園舉辦「台中市民野餐日」，邀請市民帶著野餐墊，一起到草地上享受陽光與美食，獲得熱情參與，去年擴大分山、海、屯、城4場地舉辦，吸引13萬人次參與，今年更將於11月3日在29個行政區同步登場，各區將呈現不同特色主題。台中市議員張玉嬿今（25）日質詢時指出，「台中市民野餐日」過往很受好評，民眾還會熱烈討論各年度紀念品如野餐墊、保冷袋的實用性，但她翻遍預算書，僅建設局編600萬元預算，其他局處、區公所均查不到。她當場詢問多位局長，發現多由局處業務費用勻支標餘款、結餘款，或是找贊助，例如督導豐原區的經發局，就找該區廠商免費提供糕餅當贈品；她認為如此陽光的市民野餐日，經費不該暗度陳倉。謝志忠也說，各局處配合活動，以留用經費來支出雖可理解，但找經常往來的廠商協助處理，作法就值得商榷，若各區舉辦「台中市民野餐日」將成常態，即使今年來不及編列，明年也應預算正常化，否則老是開口要求廠商贊助，時日久了難免出現灰色地帶。