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在這混亂的年代，真相即是謊言！《黑色行動6》的玩家不僅將穿越到1990年代，沉浸在冷戰後的間諜驚悚氛圍，還能體驗《黑色行動》系列最令人血脈賁張的故事情節和刺激火爆的動作場面。多人遊戲及回合制殭屍模式也將帶給玩家全新的遊戲體驗！《決勝時刻：黑色行動 6》適用於 Xbox One®、Xbox Series X|S、PlayStation 5®、PlayStation 4® 和 PC（Battle.net、Microsoft Store 和 Steam）。即日起至授權經銷商購買《決勝時刻：黑色行動 6》PS4／PS5 實體版遊戲、Xbox 數位下載版遊戲，即可獲贈「首購特典—戰術手套」一對，數量有限，送完為止。首購特典將於 10 月 25 日後於門市購買獲得，詳情請洽各通路；購買「數位版」的玩家請前往活動網站登錄申請兌換。此外，10 月 25 至 27 日在松山文創園區、11 月 1 至 3 日在三創生活園區將有 Monster Energy 設置的快閃能量體驗站。現場將有《黑色行動6》免費的遊戲體驗，並有週末活動限定優惠，各位玩家別忘記去領取！