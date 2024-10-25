我是廣告 請繼續往下閱讀

▲蔡麗娜（中）昨日身穿名牌亮片黑色禮服，身材維持得很不錯。（圖／蔡麗娜IG）

▲蔡麗娜是2022世界夫人中華臺北賽區冠軍，身段婀娜多姿。（圖／王陽明IG）

▲王陽明（左起）、蔡詩芸一度傳出婚變，當時蔡麗娜被爆是兩人分居的導火線。（圖／王陽明臉書）

蔡詩芸的媽媽、王陽明的岳母蔡麗娜是2022世界夫人中華臺北賽區冠軍，今年已經70歲的她，身材依舊相當火辣。昨（24）日蔡麗娜擔任2024世界旗袍皇后國際大賽評審，更穿著高衩禮服現身，性感剪裁讓她差點走光；蔡麗娜受訪時笑說自己上場前才發現會「穿幫」，緊急把黑色緊身褲剪短當成安全褲穿在裡面，相當機智。蔡麗娜年輕時曾當過模特兒、歌手，本身有上海、俄羅斯血統，混血兒的五官十分深邃，外型激似國際巨星楊紫瓊。昨日蔡麗娜特地從澳洲飛回台灣出席活動，她身穿Alessandra Rich的前開衩式亮片禮服登場，氣場十足，但她笑說其實本來差點走光，出門時太趕找不到安全褲，只好先拿黑色緊身褲剪短，穿在裡面做保護，雖然剪的不好看，但蔡麗娜說這樣至少不會被看光。蔡麗娜也解釋自己會這麼匆忙是因為早上還先帶寵物小倉鼠去看醫生，「本來前一晚餵牠吃東西，還好好的，吃了醫生給的胃藥後，竟然七孔流血」，最後被醫生診斷是肺癌，小倉鼠就沒了呼吸，讓蔡麗娜也很惋惜。之後又遇上妝髮團隊遲到20分鐘的情況，加上所有人都在等蔡麗娜領頭進場，時間才變得如此緊迫。蔡麗娜先前也曾捲入蔡詩芸、王陽明的婚變風波，當時兩人被傳分居，是因小孩教養問題，起因是身為外婆的蔡麗娜對外孫女太過溺愛，讓王陽明難插手管教，夫妻二人才會發生矛盾。但雙方都沒承認該說法，王陽明則在某次專訪中大讚蔡詩芸把小孩顧的很好，女兒也是天使寶寶，家庭問題不打算公開討論，只低調的說：「我覺得這些東西是只有我跟詩芸才會最了解」。