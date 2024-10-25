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▲▼Lisa的高雄演唱會門票一開賣，系統就卡卡，萬張票券約12分鐘賣完。（圖／翻攝KKTIX）

▲Lisa將於11月17日在高雄巨蛋舉辦演唱會，這是她二度降臨南台灣與歌迷同歡。（圖／光尚娛樂）

KKTIX搶票廝殺戰開打！BLACKPINK成員Lisa（本名：拉莉莎瑪諾班）的11月17日高雄巨蛋演唱會《LISA Fan Meetup in Asia 2024 - Kaohsiung》門票在今（25）日下午3點啟售，準時開賣網站就卡卡死當，1萬張門票約12分鐘才賣完。據了解，Lisa這次的南台灣演出僅有一場，不會加場。Lisa這次的高雄演唱會票價為：8800元、7800元、6800元、4800元、3900元（非輪椅席）、3800元、1900元（輪椅席），一人限購4張，沒有實名制、不會有考題，已減少粉絲許多填資料的步驟，今天下午3點準時開賣，《NOWnews今日新聞》實測約12分鐘賣完；但實際的張數、在線人數、完售時間等資訊，截稿前未得到主辦單位回應。BLACKPINK曾來過台灣2次，分別是2019年3月在林口開唱；2023年3月登上高雄世運主場館舉辦萬人演唱會；雖然等不到Rosé、Jennie、Jisoo、Lisa四姝今年合體來台，好在Lisa下個月11月17日就會降落高雄，而她屆時的表演歌單令人好奇，除了個人單曲《LALISA》、《MONEY》、《ROCKSTAR》、《New Woman》、《Moonlit Floor》有望演唱，或許還有可能帶來BLACKPINK的夯曲，歌迷敬請期待。演出時間：2024年11月17日（日）17：00演出地點：高雄巨蛋演出票價：8800元、7800元、6800元、4800元、3900元、3800元、1900元（輪椅席）售票日期：2024年10月24日（四）15：00～17：00（國泰世華CUBE卡友搶先購）2024年10月25日（五）15：00售票系統：KKTIX