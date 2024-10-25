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台中市議會今(25)日進行財經業務質詢，市議員黃守達、謝志忠、張玉嬿、王立任揭露主計處最新攤販概況調查，自107年至112年5年間台中市攤販總數與新興攤販數都呈現「鋭減」趨勢，議員痛批，經發局長張峯源竟然完全沒有掌握如此基本的數據，還不斷答非所問，始終不正面回應，為此，謝志忠更憤而要求經發局長離場。黃守達指出，行政院主計總處每五年會規劃一次攤販經營概況調查，委託各縣市主計處辦理。根據今年七月公布的「112年台中市攤販經營概況調查結果分析」可發現台中市112年總攤販數為31012攤，較107年的41512攤大減10500攤，5年間大減25.29％。黃守達另指出，除了攤販總數大減，從業1至5年的新興攤販家數更是銳減，107年新興攤販數有22781攤，112年僅剩9914攤，5年間減少了56.48%，顯示加入攤販工作的新血越來越少。黃守達認為，越來越少新興攤販加入傳統市場、商圈等場域，整體創意能量與活力都會受到衝擊，近幾年各方不斷強調市場夜市商圈要發展特色，新興攤販的持續投入，對於永續發展非常重要。黃守達表示，早在2021年他就要求經發局參考高雄經驗，推動政策吸引青年進駐市場商圈，但經發局至今毫無作為，也沒有推出任何屬於台中的政策，根本無視在地經濟的特色營造。針對黃守達的詢問，經發局長張峯源僅不斷強調自己是攤販出身，對於數據的劇幅變動可能帶來的影響也答非所問，更直指市場使用費已經很低，青年要不要來都是他們自己的選擇。黃守達痛批，今年購物節標榜要招攬國際觀光客，如果經發局連對自己的攤販都不在乎，要怎麼號召國際客來消費？根本是緣木求魚。經發局長非但沒掌握相關數據狀況，甚至還說攤販數量減少是台中經濟表現好轉的「正向因素」，令人傻眼。如果盧市府是用這種眼光看待攤販，台中在地經濟怎麼可能發達？謝志忠針對台中市攤販減少，新血攤販數「銳減」數字，經發局長是否有實際掌握？局長一直規避議員問題，不做正面回應，答非所問，可見經發局局長心虛，沒有掌握數字，呼籲經發局誠實面對問題才能找出解決辦法。