近日，一則關於網紅撿到徐乃麟老人卡的趣聞在網路上掀起熱議，甚至一度成為熱門話題！許多網友驚呼：「徐乃麟真的65歲了嗎？」因為無論是在節目上看他靈活的反應、或者看到身材沒有中老年發福痕跡，都讓人難以相信他已經到了領老人卡的年紀。
對此，徐乃麟回應「老人卡只是個證明，我一直都很健~~康」，作為演藝圈的常青樹，徐乃麟不僅保持幽默風趣、還會跟隨時事話題，對於自己的身材管理也極為嚴格，他坦言保持理想體態並不是一朝一夕的事情，而是長期的自律管理搭配輔助品，讓他能在65歲依然維持沒有贅肉的完美身材。
不過人一旦過了30歲，新陳代謝就會開始逐漸下降，體重變得容易失控！何況他如今已經65歲，引發眾人好奇他體態保養的訣竅。徐乃麟認為一切都是吃出來的，其實他的秘密武器就是GREENGOLD薑黃，擁有美國專利C3超高濃度薑黃萃取，一般來說薑黃素不容易被人體有效吸收利用，但裡面複方成分專利黑胡椒萃取，經臨床試驗證實能強化營養素的生物利用，是他「唯一指定」的代謝力保健品。
GREENGOLD即將於11月中下旬迎來品牌8週年祭，徐乃麟表示這次很開心能成為品牌薑黃品牌大使推廣，推薦大家趁現在去免費體驗試吃、新會員再加碼送購物金300。消費者可以在試用後決定是否購買，「你體驗我付費」，如果對試吃組不滿意，還能夠全額退費。了解更多乃哥秘密武器！
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