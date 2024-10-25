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國際黃金現貨價格衝上2758美元新高後，目前拉回至2729美元附近，不過，市場仍看好黃金行情，甚至喊到每盎司3000美元，星展銀行則認為，以敏感度模型分析，美元指數必須降至90，金價才會突破3000美元，目前星展預估明年美元指數95，金價目標價約2835美元。外匯專家李其展接受《NOWnews今日新聞》採訪時表示，金價目前面臨漲多拉回修正，短線先看2700美元是否有撐，若撐住就有望多頭續攻。美國敦促7大工業國（G7）集團對俄羅斯的鈀金和鈦出口實施制裁，使得鈀金24日升至近1年最高，也推升黃金現貨價格觸及歷史高點2758美元，之後回跌，目前在2728美元附近震盪。不過，外資銀行花旗最新報告認為，美國勞動市場將進一步惡化，再加上聯準會（Fed）降息，未來6至12個月金價有望來到每盎司3000美元。星展銀行（台灣）財富管理投資顧問部副總裁陳昱嘉也認為，由於黃金是無息資產，與美元之間通常呈現逆相關。隨著美國Fed開始採取寬鬆貨幣政策，美元將可能逐漸走弱，再加上地緣政治包括中東和俄烏衝突加劇，多國央行持續進場購金，也進一步推動了黃金需求，金價後續仍有機會再創新高，星展銀估未來1年金價有望衝上2835美元。渣打國際商業銀行財富管理處投資策略部主管劉家豪分析，推升金價有3大因素，除市場預期美元將因聯準會降息走弱，對於黃金有支撐力道，還有全球啟動降息循環，特別是美國，在持有黃金機會成本降低之下，也支撐黃金價格。另外，新興國家央行，在外匯儲備減少美元資產，增加黃金配置， 這也是過去超過2年的時間，黃金新增需求的來源。目前渣打最新預估，未來12個月的黃金目標價上調至每盎司2800美元，並維持看好的觀點。至於金價是否有望進一步衝3000美元？陳昱嘉則指出，若以敏感度模型分析，美元指數掉到90 就有這可能，只是目前星展銀預估，美元指數會在95，金價上看2835美元。外匯專家李其展認為，金價仍是多頭續攻，只是近期面臨漲多修正，目前先看2700美元有無支撐，若有撐短線有望多頭續攻，若跌破2700美元，可能會修正久一點，但不至於拉回2600美元。