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美國電動車巨頭特斯拉（Tesla）公布今年第3季財報，在淨利潤上超出預期，營收達到251億美元，周四 (24 日) 股價漲逾 20%。半導體分析師陸行之提出特斯拉公布財報後的四點觀察，認為特斯拉告訴了投資人，永遠記得該反向思考。特斯拉公布第三季財報，調整後每股純益為0.72美元，高於原先預期的0.58美元；營收達到251.8億美元，略低於預期的253.7億美元；調整後淨利為25億美元，毛利率來到19.8%，高於預期的16.8%。陸行之表示，Tesla 總是喜歡給投資人驚嚇，但永遠記得該反向思考，當大多數分析師預期Tesla將miss 三季度營收及獲利預期，覺得We, Robot Cybercab 實現等太久，害怕老馬過於投入支持川普，若到時川普落選恐怕被民主黨修理，因此股價從近期高點回檔近20%，結果因為公司降本增效，獲利數字竟然在營收不如預期下超過市場預期。陸行之提出四點觀察，第一，特斯拉第3季營收比市場預期低1%，2.16個月庫存季增6%，年增1%，都還算可控；第二，整體毛利率回升到19.8%，季增1.8ppts，年增1.9ppts，高於市場預期的16.8%近3ppts。毛利率回升主要係因為電動車平均成本降低（電池成本降低）快於平均單價，儲能系統毛利率季增及年增近6ppts，達到歷史新高的30.5%，遠超電動車毛利率的20%。陸行之繼續指出，第三，特斯拉第3季營業利潤率大幅回升到10.8%，季增4.5ppts, 年增3.2ppts, 明顯高於市場預期的7.7%，回升主要應該是電池材料，運費，關稅成本降低，Cybertruck FSD營收比重增加，嚴控營業費用，Cybertruck毛利率轉正造成的。最後則是特斯拉重申1H25推出低於3萬美元電動車車款，但似乎不是新車款，只是現有車款低價版本，公司預期今年沒啥增長，預估2025年會有20到30%電動車銷量增長，但他覺得10-20%增長比較合理。