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民眾黨立院黨團主任陳智菡日前表示，檢調在柯文哲家搜到的冷錢包，其實是廠商送的紀念品，像有些活動會送的悠遊卡一樣，對此，政治評論員吳靜怡在節目開箱柯文哲同款冷錢包，表示「你一看到就知道它根本不是悠遊卡」。吳靜怡今（25）日上《新聞放鞭炮》時，直接在現場開箱柯文哲同款冷錢包，並表示，陳智涵刻意告訴小草，冷錢包只是一個普通悠遊卡的樣子，「普通嗎？」；吳將看似高級的外包裝打開，展示裡面的灰黑色卡片，該卡片背面有按鍵，久按會開啟螢幕顯示「Hello」、「Please Prepare」等字眼，並可以連結藍芽。吳靜怡表示，不知道為什麼陳智涵硬是要跟大家講說這只是一個悠遊卡，「你一看到就知道它根本不是悠遊卡」；吳指出，卡篇中是有晶片的，又可以充電、做資料交換。吳靜怡向大家解密，冷錢包是軍用規格，裡面的晶片在被強制取出時，會導致資料銷毀，所以檢調很難採取暴力方式突破，也導致找不到密碼，就會陷入調查困境。