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中經院今（25）日發布第4季台灣經濟預測，受惠於人工智慧（AI）需求暢旺，加上股市熱絡激勵消費動能，今（2024）年經濟成長率上調至3.96%，成長模式呈現「內外皆溫」。同時也預測明年經濟成長率為3.03%，雖較今年走緩，但仍可望保持在3%以上。中經院表示，今年台灣經濟成長率為3.96%，較上次預測上修0.15個百分點，成長模式呈現內外皆溫。其中，內需貢獻3.07個百分點，國外淨需求貢獻0.89個百分點。針對通膨部分，由於電價調漲加上颱風導致蔬果價格上揚，預估今年CPI的年增率為2.17%，連續3年突破通膨警戒線2%，連續3年突破2%通膨警戒線。中經院表示，上修經濟成長主要是因為AI需求熱絡，使得台灣外銷暢旺，帶動投資增加，內需也穩健成長。不過，目前傳產貨品相對疲弱，主要因全球經濟成長回升動能不足，中國產能過剩等問題影響，不過，隨著美國降息，中國提出振興經濟措施，傳產有望在今年第4季明顯回溫。展望2025年，中經院表示，全球經濟走勢持平，加上地緣政治風險影響仍存在，雖然台灣AI產業發展不錯，明年也持續成長，但幅度會慢慢下降，因此，經濟成長預測值為3.03%，雖然較今年走緩，但仍有3%以上。另預測CPI年增率為1.96%，可望降到2%以下。中經院提醒，雖然台灣經濟表現穩健，但未來仍需留意4大不確定性，包含主要國家貨幣政策走向，中國經濟成長走勢及兩岸關係動向，國內投資支出及廠商對未來信心展望，以及地緣政治、美國總統大選後的政經走向。此外，美國大選部分，中經院表示，不論誰當選美國總統，有關貿易、美中關係等，都須面對新局及挑戰。隨著地緣政治關係趨於緊張、對峙，廠商的投資與生產面臨更嚴峻挑戰，對全球政治、經濟的版圖與成長，都有長遠影響。