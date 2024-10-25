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民眾黨立院黨團主任陳智菡日前表示，檢調在柯文哲家搜到的冷錢包，其實是廠商送的紀念品，像有些活動會送的悠遊卡一樣，對此，政治評論員吳靜怡認為，陳智菡突然帶這個風向，是擔心到時候起訴書出來，確實是有冷錢包這件事，所以先打預防針，「他們招數都是這樣」。吳靜怡今（25）日上《新聞放鞭炮》指出，如果「冷錢包」是完整的，裡面的東西一定都在。吳認為檢調現在找不到的是一張名為「SEED CARD」的紙，該紙記錄了極為複雜的「種子密碼」。吳靜怡表示，24日有媒體揭露，檢調77處大搜索時就有搜到像冷錢包的東西，那時民眾黨回應「科幻小說」、「偵查單位那麼強怎麼解不開？」，以此來嗆聲檢調沒這回事。吳靜怡質疑，那為什麼又突然講，好像有像卡片樣子的東西？又說只是一盒像悠遊卡的紀念品，很多官員都有？「為什麼要突然帶這個風向？」吳質疑，會不會是擔心到時候起訴書出來，確實是有冷錢包這件事，所以先打預防針？「他們招數都是這樣」吳靜怡表示，陳智菡如今承認有這張卡，又想了很好的說法，說是廠商贈送，吳認為柯文哲為什麼、又有什麼時間去用冷錢包？因此吳判斷陳在打預防針，才會從之前一直否認到特地出來講卡片一事。吳靜怡強調，「如果是贈品，密碼一定在裡面」，冷錢包是軍用規格，裡面的晶片在被強制取出時，會導致資料銷毀，所以檢調很難採取暴力方式突破；吳推測，柯文哲現在是行使緘默權，對於冷錢包一事不回答，恐怕檢調也找不到密碼，而認定該卡不只是贈品，而是有在使用。吳靜怡分析，柯文哲一直不供出冷錢包密碼，是不是真的有問題？「如果只是贈品，就交出密碼就沒事啦」。