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沈明正／退休教師最近光電弊案成為輿論焦點，但真相往往被誤導。台南地檢署的調查日前已起訴相關嫌疑人，證明案件所有證據皆顯示與台南市長黃偉哲無關，而是特定企業高層及相關公務人員涉案。檢調透過起訴書明確說明，但最近有人透過不實文件來繞過法規，企圖圍魏救「柯」。黃偉哲今年二曾配合檢方的傳喚作證，無論人證物證，都無法顯示他與案件有任何瓜葛。近日遭南檢調查的前董事長陳啟昱，則是涉嫌聯手民股、包商「左手換右手」掏空台綠股本，和地方政府官員毫無關係，用這件事對黃偉哲潑髒水，其心可議。儘管檢調已經澄清黃偉哲與光電案無關，部分政治人物卻仍舊選擇無視事實，借題發揮。國民黨與民眾黨的多名人士，在媒體上不斷大肆渲染，桃園市議員凌濤在政論節目上甚至揚言黃偉哲可能成為「下一個被收押的對象」，凌濤的言論缺乏具體證據支持，不顧事實是什麼，就任意指控黃偉哲，讓人懷疑是出於政治考量。這些政治人物藉光電案熱門話題來抹黑，目的是為了引起輿論關注，誤導民眾對黃偉哲、對民進黨政府的看法，並為特定政黨在2026年的縣市長選舉增加政治籌碼。台南市政府在光電案中表現出極高的透明度，對檢方的調查全力支持，提供所需資料並配合相關人員到案說明。黃偉哲市長也早早表態，支持司法調查、尊重法治，卻仍成為被無端指控的對象。這些不實指控不僅傷害了黃市長的形象，也對市府的公信力造成損害，令人痛心。再拿最近南檢偵辦台鹽綠能的光電弊案，前董座陳啟昱遭聲押，藍白陣營大罵陳是「綠友友」無法無天，但陳啟昱擔任台鹽董事長「被請辭」，就是蘇貞昌看不下去他任內問題叢生，一手主導把他撤換。由此可知，民進黨政府不會也不可能包庇自己人，一切依法論法，真有問題的人，說換就換。這一點，和藍白碰到自己人就轉彎的雙標態度截然不同，不然柯文哲涉貪被押至今，有誰看到黃國昌出來譴責嗎？如果黃國昌能用監督光電案的態度來監督柯文哲，或許民眾黨也不會一手好牌打到爛。部分媒體在光電案中，未深入了解案件實情，便報導片面資訊，助長了無根據的抹黑風氣。媒體應該肩負起提供真相的責任，避免淪為政治操作的工具，尤其是在案件尚未有定論的情況下，應多角度呈現事實，而非跟隨部分政黨的片面說法，誤導大眾。這起光電案掀起的政治波瀾讓人深感台灣政壇中存在的不實指控文化。無根據的謠言與抹黑，對公共人物的公平評價造成了嚴重損害。台灣的民主政治需要建立在真實與理性上，只有擺脫這種惡劣操作，才能讓社會擁有更高的政治道德標準，為下一代提供更健康的政治環境。至於藍白拿著光電案不分青紅皂白追打黃偉哲，司馬昭之心路人皆知，別再假清高、演打貪鬥士，這些套路就省省吧！●本文為作者評論意見，不代表《NOWnews今日新聞》立場●《今日廣場》歡迎來稿或參與討論，請附真實姓名及聯絡電話，文章歡迎寄至：opinion@nownews.com