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▲空汙容易造成過敏，讓人眼睛、鼻子、皮膚癢癢。（圖/記者陳明中攝）

▲家中煮飯減少大火快炒，有助於降低室內空污。（示意圖／翻攝自Pixabay）

保持室內潔淨 養植植物，因植物葉片具有較大的表面積，能夠吸收有害氣體和吸附PM2.5，能產生有利氣體。 霧霾天氣少開窗。 應盡量減少家庭內PM2.5的污染源：包括燒 烤、火爐、煤氣暖爐、蠟燭等。 外出戴專業防塵口罩 避免煎、炒等傳統的烹飪方法 節約用電、多搭公共運輸工具。 學校宜設置體育館，並備有空氣過濾裝置，以備空氣污染嚴重時，作為體育課等活動場所。 毛絨玩具表面的灰塵、細菌較多，盡量避免。 空氣污染嚴重時，盡量選擇公共交通。

秋冬是空污指數高峰期，再加上近期東北季風報到，夾雜颱風形成共伴效應，天氣變化全台都有感，對於過敏族來說更是苦不堪言，皮膚、呼吸道甚至是眼睛都癢癢，該如何避免過敏，台灣癌症基金會提供的10項減少空汙影響的生活習慣，吿別空污不適。根據環境部的解釋，季節轉換之際，整體環境風場主要為偏東風，西半部位於背風面，竹苗至高屏空品區整體風速微弱，污染物容易在大氣中累積，不利擴散，空氣品質普遍較差。此外，當風遇到地形繞流後，容易在臺灣海峽上產生背風渦旋，並將原已擴散至海面上的污染物又再度帶往陸地，易使局部地區空氣污染物濃度上升。❗懸浮微粒(PM10)：容易造成過敏性鼻炎，引發咳嗽、氣喘等危害。❗細懸浮微粒(PM2.5)：已被世界衛生組織訂為一級致癌物，易附著汞、鉛、硫酸、苯、戴奧辛等致癌物質深入氣管、支氣管，穿透肺部氣泡，直接進入血管中隨著血液循環全身，到達人體之各個器官。❗臭氧(O3)：具強氧化力，對呼吸系統具刺激性，能引起咳嗽、氣喘、頭痛、疲倦及肺部之傷害，特別是對小孩、老人、病人或戶外運動者有較大影響，同時對於植物，包括農作物有不良影響，對於人造材料，如橡膠（輪胎等）及油漆等，均能造成危害。❗二氧化硫(SO2)：為具刺激臭味之無色氣體，易溶於水，與水反應為亞硫酸，為引起酸雨的主要物質；易刺激呼吸系統，產生鼻咽炎、咳嗽、呼吸短促、氣管炎和肺炎。刺激人體的眼和鼻粘膜等呼吸器官，引起鼻咽炎、氣管炎、支氣管炎、肺炎及哮喘病、肺心病等。❗二氧化氮(NO2)：二氧化氮會刺激眼睛、鼻、咽喉及呼吸道的黏膜，接觸低濃度的二氧化氮會令支氣管過敏及加劇哮喘病人對致敏原的反應。此外，二氧化氮亦會令慢性呼吸系統疾病患者的病情惡化。長時間接觸二氧化氮可能會減弱肺部功能以及降低呼吸系統抵抗疾病的能力。❗一氧化碳(CO)：一氧化碳對血紅素的親和力大於氧氣，對人體健康危害與一氧化碳接觸時間長短及吸入濃度相關，吸入低濃度的一氧化碳時易感到頭痛、暈眩及疲倦；當吸入高濃度的一氧化碳時更會造成視力糢糊、失去協調能力，甚至死亡。