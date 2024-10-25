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▲更多靠近籃框攻擊，更多低位接應和策應，這才是Victor Wembanyama的主要工作。（圖／美聯社／達志影像）

▲Victor Wembanyama不應該遠離禁區。（圖／美聯社／達志影像）

馬刺球季開幕戰109：120不敵獨行俠，馬刺只打好上半場，下半場防線崩盤，獨行俠下半場命中14記三分，全場三分球44投19中，三分命中率4成3直接轟倒馬刺。馬刺還在進化提升，需要時間需要修正需要調整，，帶領馬刺打進季後賽甚至成為爭冠球隊，Wembanyama就必須要在禁區打出攻防統治力。上個賽季我就一再強調：Victor Wembanyama不能也不該把自己打成Kevin Durant那種球路和風格，他有223公分和驚人臂展+運動能力，還有不可思議防守能力+世紀級身高，對獨行俠一戰Victor Wembanyama打了28分鐘，18投5中，投籃命中率只有2成8，其中三分球8投1中，三分命中率1成25，攻下17分、9籃板。除了基本擋拆，更多靠近籃框攻擊，更多低位接應和策應，這才是Victor Wembanyama進攻端要做的主要工作。馬刺所有球員都能跳投，都可以投三分，Victor Wenmbanyama永遠不會成為KD那樣的跳投前鋒，因為他實在太高大，他應該要更多發揮他身高+臂展+柔順手感+運動能力，做為禁區主要得分武器和進攻手段，他可以每場出手8-10次三分球，但更該要靠近籃框攻擊8-10次，甚至更多在籃下出手，在禁區製造對手混亂，靠近籃框接應，發揮他的身高和臂展優勢，迫使對手必須不斷包夾、收縮防守圈，破壞對手防線和輪轉。馬刺防守還沒有圍繞Wembanyama真正建立起體系，波波教練到現在還是放任Wembanyama自己打自由進攻，沒有更多要求往籃下和禁區更多要球接應攻擊。馬刺迷還得再耐心等下去，Victor Wembanyama不是Tim Duncan，他沒有Duncan那種與生俱來攻防主宰力。馬刺也需要重新定義+塑造Victor Wembanyama，如果他還是每場要出手5-8次三分球，出手三分之二比重都是跳投或遠離禁區攻擊，那麼馬刺中興日子還會非常漫長。我很期待波波教練有福至心靈創意，打造一個能統治NBA世紀級完美長人，我是不喜歡眼前這種打法和進攻得分方式的Victor Wembanyama。