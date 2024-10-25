馬刺球季開幕戰109：120不敵獨行俠，馬刺只打好上半場，下半場防線崩盤，獨行俠下半場命中14記三分，全場三分球44投19中，三分命中率4成3直接轟倒馬刺。
獨行俠最受矚目Klay Thompson離開勇士轉隊首秀22分+7籃板+3抄截，0失誤非常完美，三分球10投6中宛如佛祖降臨，上場26分鐘攻防效率驚人。
馬刺還在進化提升，需要時間需要修正需要調整，但我真心不喜歡馬刺223公分長人Victor Wembanyama打得像Kevin Durant，那對馬刺真的很難有更多幫助，Wenbanyama想要成為統治級長人和NBA看板，帶領馬刺打進季後賽甚至成為爭冠球隊，Wembanyama就必須要在禁區打出攻防統治力。
大量跳投和三分線出手不該成為Wenbanyama進攻主要武器。
上個賽季我就一再強調：Victor Wembanyama不能也不該把自己打成Kevin Durant那種球路和風格，他有223公分和驚人臂展+運動能力，還有不可思議防守能力+世紀級身高，馬刺需要圍繞Wembanyama打造一套堅壁清野防守體系，Wembanyama更需要在低位和禁區打出強勢進攻和牽制力，才能成為統治比賽和改變比賽巨人。
對獨行俠一戰Victor Wembanyama打了28分鐘，18投5中，投籃命中率只有2成8，其中三分球8投1中，三分命中率1成25，攻下17分、9籃板。
除了基本擋拆，更多靠近籃框攻擊，更多低位接應和策應，這才是Victor Wembanyama進攻端要做的主要工作。
馬刺所有球員都能跳投，都可以投三分，Wembanyama確實很有天賦，投籃很好球技全能，但如果223公分長人還是只能面框，用更多跳投和更多三分球攻勢做為主要進攻武器和得分方式，Wembanyama很難成為NBA超級球星和統治力長人。
Victor Wenmbanyama永遠不會成為KD那樣的跳投前鋒，因為他實在太高大，他應該要更多發揮他身高+臂展+柔順手感+運動能力，做為禁區主要得分武器和進攻手段，他可以每場出手8-10次三分球，但更該要靠近籃框攻擊8-10次，甚至更多在籃下出手，在禁區製造對手混亂，靠近籃框接應，發揮他的身高和臂展優勢，迫使對手必須不斷包夾、收縮防守圈，破壞對手防線和輪轉。
馬刺防守還沒有圍繞Wembanyama真正建立起體系，波波教練到現在還是放任Wembanyama自己打自由進攻，沒有更多要求往籃下和禁區更多要球接應攻擊。
Victor Wembanyama必須打出自己統治力和比賽風格，但絕對不該以跳投和三分做為主要進攻手段，一名223公分長人有三分之二以上進攻方式都在中遠距離跳投，這是不是聰明戰術安排和角色定位。
馬刺迷還得再耐心等下去，Victor Wembanyama不是Tim Duncan，他沒有Duncan那種與生俱來攻防主宰力。
馬刺也需要重新定義+塑造Victor Wembanyama，如果他還是每場要出手5-8次三分球，出手三分之二比重都是跳投或遠離禁區攻擊，那麼馬刺中興日子還會非常漫長。
我很期待波波教練有福至心靈創意，打造一個能統治NBA世紀級完美長人，我是不喜歡眼前這種打法和進攻得分方式的Victor Wembanyama。
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馬刺還在進化提升，需要時間需要修正需要調整，但我真心不喜歡馬刺223公分長人Victor Wembanyama打得像Kevin Durant，那對馬刺真的很難有更多幫助，Wenbanyama想要成為統治級長人和NBA看板，帶領馬刺打進季後賽甚至成為爭冠球隊，Wembanyama就必須要在禁區打出攻防統治力。
大量跳投和三分線出手不該成為Wenbanyama進攻主要武器。
上個賽季我就一再強調：Victor Wembanyama不能也不該把自己打成Kevin Durant那種球路和風格，他有223公分和驚人臂展+運動能力，還有不可思議防守能力+世紀級身高，馬刺需要圍繞Wembanyama打造一套堅壁清野防守體系，Wembanyama更需要在低位和禁區打出強勢進攻和牽制力，才能成為統治比賽和改變比賽巨人。
對獨行俠一戰Victor Wembanyama打了28分鐘，18投5中，投籃命中率只有2成8，其中三分球8投1中，三分命中率1成25，攻下17分、9籃板。
除了基本擋拆，更多靠近籃框攻擊，更多低位接應和策應，這才是Victor Wembanyama進攻端要做的主要工作。
馬刺所有球員都能跳投，都可以投三分，Wembanyama確實很有天賦，投籃很好球技全能，但如果223公分長人還是只能面框，用更多跳投和更多三分球攻勢做為主要進攻武器和得分方式，Wembanyama很難成為NBA超級球星和統治力長人。
Victor Wenmbanyama永遠不會成為KD那樣的跳投前鋒，因為他實在太高大，他應該要更多發揮他身高+臂展+柔順手感+運動能力，做為禁區主要得分武器和進攻手段，他可以每場出手8-10次三分球，但更該要靠近籃框攻擊8-10次，甚至更多在籃下出手，在禁區製造對手混亂，靠近籃框接應，發揮他的身高和臂展優勢，迫使對手必須不斷包夾、收縮防守圈，破壞對手防線和輪轉。
馬刺防守還沒有圍繞Wembanyama真正建立起體系，波波教練到現在還是放任Wembanyama自己打自由進攻，沒有更多要求往籃下和禁區更多要球接應攻擊。
Victor Wembanyama必須打出自己統治力和比賽風格，但絕對不該以跳投和三分做為主要進攻手段，一名223公分長人有三分之二以上進攻方式都在中遠距離跳投，這是不是聰明戰術安排和角色定位。
馬刺迷還得再耐心等下去，Victor Wembanyama不是Tim Duncan，他沒有Duncan那種與生俱來攻防主宰力。
馬刺也需要重新定義+塑造Victor Wembanyama，如果他還是每場要出手5-8次三分球，出手三分之二比重都是跳投或遠離禁區攻擊，那麼馬刺中興日子還會非常漫長。
我很期待波波教練有福至心靈創意，打造一個能統治NBA世紀級完美長人，我是不喜歡眼前這種打法和進攻得分方式的Victor Wembanyama。