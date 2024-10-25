我是廣告 請繼續往下閱讀

▲颱風潭美重創菲律賓，救援團隊需要駕駛小船或快艇深入村莊救災。（圖／美聯社／達志影像）

颱風潭美（Trami，菲律賓稱克莉絲汀Kristine）於24日0時30分，在菲律賓伊薩貝拉省（Isabela）登陸，並在今（25日）清晨進入呂宋島西方海域，朝海南島方向移動。菲律賓國家氣象局表示，光是這兩天（24-25日）的降雨量就超過390毫米，相等於兩個月的降雨量。菲律賓總統小馬科斯召開記者會說，位於呂宋島的那牙和黎牙實比市有多人死亡，但土崩和淹水阻礙了救援人員前往災區，當地的學校和政府部門今天（25日）持續關閉。當局也持續向西岸地區發布風暴潮警告，並估計沿岸的海浪可能高達兩公尺。災情最為嚴重的畢科爾區（Bicol Region）當地警長狄尚（Andre Dizon）在接受廣播電台訪問時說，截至今晨6時，死亡人數已達26人、9人受傷。畢科爾區位於呂宋島南部，涵蓋6個省，面積大約1萬8156平方公里，相當於半個台灣。菲律賓災難風險縮減暨管理委員會（NDRRMC）最新災情報告，在潭美蹂躪下，呂宋島因風災死亡人數已自昨天（24日）上午8時通報的7人，增至13人，多數死於土石流或溺水；此外還有5人受傷、7人失蹤。菲律賓軍方及救災單位在社群平台分享的影片顯示，許多地方已被洪水淹沒，有些地區的房屋被淹到只剩屋頂，救難人員以小艇、軍用卡車救出受困民眾以及牲畜，包括居民飼養的貓狗在內，災情相當慘重。