▲議員指出，一中、逢甲商圈，曾熱門的店舖地點，現在出租卻乏人問津，因此只能擺放一些夾娃娃機(圖／陳俞融提供2024.10.25)

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台中市自助選物販賣機(俗稱夾娃娃機)數量達到六都第一，台中市議員陳俞融、蕭隆澤、陳淑華、陳雅惠、張芬郁、謝家宜等人今（25）日質詢指出，代表市府辦台中購物節等振興經濟方案沒有成效，讓商圈持續沒落，而夾娃娃機數量卻持續成長，無助地方經濟發展，要求市府正視此現象，導正政策方向，提升台中經濟發展。陳俞融指出，根據統計，六都自助選物販賣機家數，台中市共有1584家，為六都第一，且全台中市共有39352台，近4萬台的自助選物販賣機，夾娃娃機已成路上隨處可見的風景，陳俞融引用逢甲大學學者說法指出，「娃娃機大量進駐是商圈衰落的警訊」，娃娃機並非解決商圈沒落的長久之計。經發局舉辦台中購物節邁入第六年和所謂三大經濟振興活動，卻無視這種在地經濟的衰退，仍要持續靠大撒幣的模式來帶動商圈發展，不是正途。陳俞融說，但台中有六都第一多的娃娃機台，也有龐大消費者，但卻因為沒有發票，且都用投幣現金交易，而不能參加盧市府引以為傲的台中購物節抽獎，簡直是「賣點變弱點」，十分諷刺。經發局張峯源局長表示，娃娃機店增加是目前台灣趨勢，而娃娃機店若合法立案開發票就可參加購物節活動。陳俞融指出，台中市各行政區夾娃娃機機台數分布，其中北區第一多，共有3,486台夾娃娃機，顯示北區為一級戰區，自己在北區走了一遭，發現其中就發現內容商品很多標示不清、從中國進口的簡體字未檢驗電子商品，陳俞融質問若屆時發生爆炸等情事，誰要負責？市府就應該更嚴格控管並稽查機台與國中小間的距離，及夾娃娃機內容物和商品來源，以保障消費者安全。陳俞融說，根據市府資料，違反夾娃娃機設置不得距離國民中、小學50公尺以內之案件數，總計更有107件，後續罰了12件，然而12件中，還有7家經發局並未掌握是否改善，針對這些業者，經發局不能只會開罰，應拿出輔導改善作為。市議員陳淑華說，水湳經貿園區沒有民間投資、會展中心延宕，台中市政府辦理購物節六年後，造成商圈人潮減少、娃娃機店暴增、商圈商家下降、公有市場閒置率高，這是盧市府的經濟成果。議員陳雅惠說，中國玩具「穿雲箭」入侵台灣，「穿雲箭」底部可填裝火藥，配合彈簧提供動能，若將前端改造成可放子彈的座台，即類似鋼筆手槍。經刑事局鑑定具有殺傷力，可穿入人體皮肉層，在蝦皮等跨境電商平台可輕易購得。她要求經發局加強夜市、攤商稽查，維護社會治安。