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台北股市今（25）日終場上漲155.93點或0.67%，收在23348.45點，日K結束連2紅，成交量為3004.72億元；其中三大法人合計賣超100.11億元。觀察三大法人今日籌碼動向，外資結束連2賣「由賣轉買」買超179.15億元；投信「由買轉賣」，今日賣超4.86億元；自營商（自行買賣）「連3賣」賣超3.15億元，合計三大法人買超171.14億元。美國股市昨日回神上攻，由於特斯拉股價強漲22%，推動那斯達克、標普500、費半指數走高，推動台北股市今日開盤上漲62.55點、來到23255.07點，站回10日線，盤中在權值股領漲下，一度來到23388.53點，終場上漲155.93點或0.67%，收在23348.45點，日K結束連2紅，成交量為3004.72億元。此外，台股今日收周線，本周下跌138.82點或0.59%，周K結束連2紅。不過中小型股卻倒地不起，今日以271.85點盤上開出，隨即遭到空軍襲擊，跳水翻黑，雖然尾盤一度成功翻紅，但仍敵不過賣壓，終場下跌0.12點或0.04%，收在270.11點，日K連2黑、並且失守月線關卡，成交量縮小到863.73億元。權值股全數走高，權王台積電以1065元開出、上漲5元，最高一度來到1070元，終場上漲5元或0.47%，來到1065元；昨日休息的鴻海，今日重振旗鼓，以212.5元開出，尾盤更是在買單挹注之下，終場收在最高價216元、上漲4.5元或2.13%，持續寫下逾3個月新高表現，並且一口氣站回所有均線；聯發科今日以1270元開出，最高來到1325元，終場上漲45元或3.54%，收在1315元，同步站回所有均線。今日個股成交量排行榜前五名：星宇航空、普安、鴻準、緯創、新唐；今日個股成交值排行榜前五名：台積電、鴻海、緯創、聯發科、聯鈞。