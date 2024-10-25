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▲柯震東的公仔收藏被地震震到碎滿地，他說到現在都無心清理。（圖／柯震東Threads）

▲柯震東說自從地震震碎了他的公仔收藏後，就戒掉了收藏的興趣。（圖／記者吳翊緁攝）

柯震東今（25）日和唐綺陽一同出席旅遊平台代言記者會，兩人日前各自剛在電視金鐘、廣播金鐘中獲獎，柯震東透露自己把金鐘獎上的幸運物「老婆」芙莉蓮紅內褲，借給了某位走鐘獎的入圍者，看能不能傳遞得獎運。而得獎後柯震東還沒有買什麼東西犒賞自己，因為先前地震把他4、5百萬的公仔收藏全震壞，之後就戒掉了這個興趣，連碎片都還沒清理。柯震東在金鐘獎上帶著印有「老婆」芙莉蓮的紅內褲，果然真的勢如破竹拿下獎座，他表示目前把紅內褲借給了某位走鐘獎入圍者，當作傳達得獎運氣的幸運物，被問到是誰？柯震東說等之後再說，現在還不想透露是誰，不然沒得獎的話很尷尬！對動漫頗有研究的柯震東，也同樣有收到麥當勞正夯的獵人卡包，柯震東說自己收到的號碼是12號，不忘喊話：「謝謝麥當勞」。至於得獎後有沒有犒賞自己，柯震東說等真的收到獎金再說，但他覺得盡量不要花太多錢，而且他近來興趣一個一個不見，因為地震把公仔全震碎，他到現在都沒有清理，後來就把收集公仔的興趣戒掉了，沒有特別想做的事情、也沒有什麼目的。不過前幾年剛在台北蛋黃區買房子的柯震東，倒是說自己也蠻想在國外置產，看是歐洲還是日本都不錯，他目前買的房子在台北蛋黃區，是有電梯的華廈，雖然不到夢想房子等級，但是還算舒適。而說到自己的旅行模式，柯震東舉例自己跟比自己年長的人出去時，可以訓練自己的安排能力、當小弟恭敬地服務大家，不過也有和比自己年輕的妹妹出國過，笑說：「那就換她照顧我。」