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以菲律賓殺人草叢傳說為題材的最新恐怖電影《草迷宮恐怖殺人事件》，即將在11月1日於全台驚悚獻映。本片由菲律賓知名導演阿爾文雅潘（Alvin Yapan）執導，透過當地令人聞風喪膽的「草迷宮」傳說，探討菲律賓文化中的恐懼與迷信，其中的棄屍、連環命案、離奇血液等多樣化恐怖元素，都將讓觀眾感受神秘傳說的毛骨悚然氣氛。據悉，電影製作方面，導演延續經典恐怖片《半夜鬼上床》（A Nightmare on Elm Street）風格，同時向1990年代菲律賓名導卡洛J卡帕拉斯（Carlo J. Caparas）的砍殺電影致敬。此外，為了能有效激發演員拍攝時，以及觀眾觀影時的真實恐懼感，劇組也特地選在菲律賓偏遠鄉村，進行為期6天的高效率拍攝。本片大膽揭開菲律賓聞風喪膽草叢傳說的《草迷宮恐怖殺人事件》，只要在當地提及這片宛如草迷宮般的草叢，民眾都會心有餘悸表示：「從小就聽說很危險，特別是晚上沒人的時候，會有屍體被遺棄在那邊。」「會有惡靈與靈體存在。」「你看不見那些東西，而且草非常刺人。」本片導演阿爾文雅潘，也藉由這個駭人都市傳說，進而探討菲律賓文化中的恐懼與迷信，他分享：「我想做的，就是在片中深入研究讓菲律賓人恐懼的這種文化。每當提及這片草叢，就會提到許多命案與棄屍，還曾經有多起犯罪事件發生於此。」阿爾文雅潘導演在拍攝《草迷宮恐怖殺人事件》時，也延續經典恐怖片《半夜鬼上床》風格，同時向1990年代菲律賓名導卡洛J卡帕拉斯的砍殺片致敬。導演對此表示：「在菲律賓電影當中，砍殺片有自己的傳統，我想對這類型電影有所貢獻，因為我已經在這個行業中待了很長一段時間，因此也想試圖製作出藝術又符合主流品味的電影，在當中找到平衡。」尤其片中呈現的那片黑暗草叢當中，發生一起又一起窒息命案、莫名的棄屍，草叢甚至離奇流出血液，各種瘋狂又難以解釋的事件，都將讓觀眾感受到當地神秘傳說的毛骨悚然氣氛。此外，為了能好好激發演員們在拍攝當下，以及觀眾們觀影時的真實恐懼感，劇組也特地選在菲律賓偏遠鄉村取景，並僅用六天時間，以超驚人的效率完成拍攝！這部揭開駭人都市傳說的《草迷宮恐怖殺人事件》，即將在11月1日於台灣驚悚獻映。全片描述一處廢棄草叢，發生一系列詭異的殺人魔連環殺人事件，讓警探阿邦（瓊姆芭絲康飾演）展開調查。某夜，他們遇到喬伊絲（吉蓮維琴西奧飾演）與她的一群朋友，揚言要在這片草叢中上哀悼慘遭殺害的親友，實際上她們也是為了調查這一連串真相，而來到了這片草叢。兩邊人馬開始在草叢中搜尋，竟意外發現殺人魔可能並非人類，更像是神祕的超自然力量；而另一位神秘人物史蒂芬（克里斯多夫加西亞飾演），則掌握著這個超自然殺手魔的關鍵真相…。