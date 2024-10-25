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司法院憲法法庭審理國會改革釋憲案，今（25）日下午3時作出判決。引起爭議的「總統國情報告及答詢」、「反質詢」、「藐視國會罪」、「國會調查權中有關法人或私人裁罰」、「考試委員、通傳會委員等人事同意權」、「國會聽證權」等等，大法官認為牴觸權力分立、責任政治等原則，全都宣告違憲。對此，民眾黨召開記者會，民眾黨團總召黃國昌表示，這個判決令人遺憾，可以說是獨步全球的憲法價值。黃國昌表示，判決令人非常遺憾，對於行政官員呵護備至，行政官員在國會裡面公然說謊可予刑事處罰，在憲法法庭眼中是違憲的，這大概幫台灣民主法治藉由憲法法庭判決，可以說是獨步全球的憲法價值。黃國昌指出，這次憲法法庭的判決雖然沒有荒謬到如同民進黨立委柯建銘等51人所主張，把整個立法程序全都視為違憲，但在憲法法庭判決當中，仔細看可以發現，針對此次國會改革法案當中，對於行政官員、接受提名的人做了非常多的要求，大法官認為都不違憲，包括民進黨吵得最兇的反質詢，以及要求被提名人提送資料的時候，要切結上面所寫的為真，這也沒有違憲；但問題是當這些人違反這些要求時，可予處罰，卻全部都違憲，這代表此次憲法法庭判決就是要讓國會的調查權徹底空洞化，雖然行政官員不可以反質詢，但反質詢也沒有關係，不會有任何處罰，被提名人提出資料要切結內容沒有虛偽不實，但有虛偽不實也沒關係，因為也不能處罰。黃國昌表示，這對於台灣掌握強大行政權力的行政部門、行政官員呵護備至，對於正常民主國家所擁有的國會調查權，卻處處刁難，搞到最後，他最震驚也覺得最荒謬的是，民進黨所組成的憲法法庭，創造了一個中華民國特有的憲政價值，就是中華民國的行政官員，在國會裡面公然說謊，不可予處罰，如果可予處罰，就是違憲，「我想要請教一下，這是大家所想要的民主法治嗎？這是大家所想要的憲政原則嗎？」黃國昌說，在憲法法庭時，他們已經提出世界各國的立法案例，從美國到日本、南韓、英國、法國、德國，「有哪一個國家的行政官員在國會裡宣示了以後，竟然可以說謊，不用負任何責任？這樣的憲法法庭判決只是再一次印證，由民進黨組成的憲法法庭真正在意的是，千萬別讓台灣的國會享有正常的調查權，也不要讓台灣的國會真正能夠追究，在國會裡面公然說謊、提出虛偽不實資料官員的責任。」黃國昌表示，相信看到憲法法庭的判決後，總統賴清德、行政院長卓榮泰應該會非常開心，因為給所有行政官員一個免死金牌，未來大家到國會時，跟以前一樣，能混就混，能騙就騙，反正不用承擔任何法律責任，這真的是台灣人民所想要的台灣民主憲政未來發展的模樣嗎？