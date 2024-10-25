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▲陳緗妮（右）帶著大女兒（中）送奶瓶跟奶嘴給謝和弦（左）。（圖／記者陳明安攝）

▲謝和弦非常疼愛女兒，在現場和大女兒也有許多互動。（圖／記者陳明安攝）

歌手謝和弦（阿扣）和老婆陳緗妮（莉婭）3年前登記結婚，19日在桃園補辦婚禮，近來他雙喜臨門，不只家有喜事，還準備推出新專輯《2203扣人心弦（下）》，今（25）日舉辦發片記者會。由於他這次專輯是以「婚禮」當作概念主軸，因此索性直接把記者會當成小型婚禮舉辦，他和老婆陳緗妮都換上禮服登場，大女兒謝音悅也到了現場，現在晉升為「女兒控」的他，受訪時也透露，現在看到男生接近女兒都會特別注意，如果有人欺負女兒，他就會把男方碎屍萬段。今日謝和弦記者會上，陳緗妮帶著大女兒謝音悅登台送上奶瓶跟奶嘴當禮物，不僅慶祝新專輯「誕生」，更象徵認證謝和弦是家中的「好寶寶兼好奶爸」。謝和弦表示，家是使他變得更好的動力也是最好靠山，督促他不能再荒唐，才能更好的保護妻女。而未來他的創作心態也會以家庭為主題，「以前的性格想罵髒話或想批誰就直接寫進歌裡，但現在會希望寫出來的歌是女兒可以聽的。儘管對社會不公的憤怒還是有的，比如看到虐童、霸凌的新聞，我會想要為這些群體發聲。」謝和弦被問到，結婚3年是如何維持婚姻？他表示，「一起」很重要，「夫妻分工合作，一起把女兒顧好、把家裡整頓好，然後一起去倒垃圾、一起追劇，就是保持感情常溫祕訣。」而女兒也是他現在生活的重心，開口閉口都是女兒經，還透露當初小女兒要出生時，自己有抱著大女兒進到產房陪老婆生產，大女兒也在一旁替媽媽加油，迎接妹妹的到來。謝和弦還說，現在看到有男生接近女兒都會特別注意，雖然不會限制女兒幾歲才能交男友，自己也願意和女兒男友變成好朋友，但是如果女兒被欺負了，他就會把男方碎屍萬段；至於是否會想生第3胎？陳緗妮則笑說現在實在太累，不過想試試看生兒子，期待再度傳出好消息。事實上，這次謝和弦專輯中首首情歌幾乎一半以上都是以親情為主題而寫，彷彿是謝和弦對生命中三個最重要的女人「愛的告白」。其中一首夫妻合唱曲〈只要有你和我〉，是謝和弦在大女兒出生後才寫的，其他如〈做妳的靠山〉、〈全都看得見〉皆是為了女兒而寫；而在記者會上首播的新歌〈隱形的翅膀〉MV，則是謝和弦告白陳緗妮的愛情故事。