▲台中市民野餐日，將在大肚運動公園現場將提供豐富多元的活動內容，讓大眾都在音樂、輕食與綠地環境間享受愉快的野餐時光。(圖／市政府提供)

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「2024台中市民野餐日」將於11月3日在台中市29個行政區同時登場，今年活動以「野餐充電・草地放電」為主題，將整座城市變成一片舒適的野餐墊，邀請市民攜家帶眷共同參與。今年是大肚區首次加入這場年度盛會，主題為「幸福臺中．活力大肚」，將在大肚運動公園(消防隊新址旁)辦理專場，現場將提供豐富多元的活動內容，讓大眾都在音樂、輕食與綠地環境間享受愉快的野餐時光。「幸福臺中．活力大肚市民野餐日」當天有優美的薩克斯風演奏與氣球表演活動，並設有市府宣導攤位與民眾互動贈好禮，此外，還有蜂蜜水、在地農特產及各項精美禮品，數量有限，送完為止！歡迎市民朋友呼朋引伴一起「樓上招樓下，厝邊招隔壁；阿母招阿爸，阿公牽阿嬤，鬥陣來野餐!」研考會主委劉彥澧表示，今年野餐日首次由研考會攜手大肚區公所共同辦理，期待能為市民營造友善環境提供更多歡樂時刻，分享快樂的生活氛圍。劉主委也提到，台中的綠地面積相當高，城市綠化也做的非常好。盧秀燕市長希望能好好運用，讓市民家人們能養成在綠地上輕鬆野餐的習慣。除此之外，本次活動也鼓勵市民攜帶野餐墊及輕食，在現場輕音樂的陪伴下，放鬆心情，享受草地上的悠閒週末時光。大肚區公所區長楊明坤強調，大肚擁有優美的自然環境，除了當天的野餐活動，考生可到磺溪書院祈求考運亨通、追分成功，樂齡族也別錯過萬里長城步道的芬多精洗禮，楊區長也推薦晚上前往大肚區聞名的藍色公路，在浪漫氛圍中為一天留下完美記憶。臺中市民野餐日活動特別強調低碳、永續的環保精神，呼籲民眾減少一次性餐具使用，以零垃圾或將現場垃圾打包帶走，並鼓勵市民盡量搭乘大眾運輸工具或騎自行車參加，推動綠色低碳活動，讓野餐不僅是休閒，更成為守護環境的一部分。活動詳情請上官網查詢，(https://www.taichung-picnic.com/)，11月3日，我們在大肚運動公園等你來玩!一起幸福臺中，活力大肚，不見不散！(臺中市政府廣告)