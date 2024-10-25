南韓樂團FTISLAND前隊長崔鍾訓2019年因捲入性醜聞事件退團，後來漸漸消失在演藝圈。沒想到鼓手崔敏煥昨（24）日被前妻律喜爆料愛上酒店，還曝光「叫小姐」錄音檔，讓Primadonna（粉絲名）相當崩潰。韓媒更挖出崔敏煥當年崔鍾訓事件發生時，在群組安慰粉絲的文字，包括「我沒去過像Burning Sun（韓國首爾的艾美酒店）那種地方」、「不用擔心會有問題」等，如今形象大翻車，令人不勝唏噓。
崔鍾訓出事崔敏煥喊話粉絲！再三保證：不用擔心
2019年FTISLAND前隊長崔鍾訓被爆出捲入「Buring Sun事件」，他與歌手鄭俊英、前BIGBANG成員李勝利，因集體對女生下藥性侵並散布偷拍影片而遭到警方判刑，事件爆發後激起南韓民眾憤怒，FTISLAND也陷入前所未有的危機。
崔敏煥當時為了安撫歌迷，在粉絲群組裡親上火線強調：「不用擔心會有問題」、「都是新聞寫得比較刺激，連我都在意了。」他還向粉絲再三保證：「我沒去過像Burning Sun的那種地方，因為新聞標題連名字都一起被提到，害我覺得心情都跟著不好了。」如今被前妻爆出一連串醜聞，也令粉絲們感慨萬分。
崔敏煥形象全毀！經紀公司宣布《超人回來了》錄影中斷
如今醜聞曝光，FTISLAND經紀公司FNC娛樂也出面回應：「很抱歉崔敏煥的私事影響到大家，公司決定他與孩子一起拍攝的節目《超人回來了》將暫停錄影，媒體行程也全面中斷。」
※【NOWnews 今日新聞】提醒：如果您或家人、朋友遭受家庭暴力、性侵害或性騷擾的困擾，或是您知道有兒童、少年、老人或身心障礙者受到身心虐待、疏忽或其他嚴重傷害其身心發展的行為，請主動撥113，透過專業社工員處理，救援受虐者脫離危機。
※ 拒絕暴力請撥打：113、110
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2019年FTISLAND前隊長崔鍾訓被爆出捲入「Buring Sun事件」，他與歌手鄭俊英、前BIGBANG成員李勝利，因集體對女生下藥性侵並散布偷拍影片而遭到警方判刑，事件爆發後激起南韓民眾憤怒，FTISLAND也陷入前所未有的危機。
崔敏煥當時為了安撫歌迷，在粉絲群組裡親上火線強調：「不用擔心會有問題」、「都是新聞寫得比較刺激，連我都在意了。」他還向粉絲再三保證：「我沒去過像Burning Sun的那種地方，因為新聞標題連名字都一起被提到，害我覺得心情都跟著不好了。」如今被前妻爆出一連串醜聞，也令粉絲們感慨萬分。
崔敏煥形象全毀！經紀公司宣布《超人回來了》錄影中斷
如今醜聞曝光，FTISLAND經紀公司FNC娛樂也出面回應：「很抱歉崔敏煥的私事影響到大家，公司決定他與孩子一起拍攝的節目《超人回來了》將暫停錄影，媒體行程也全面中斷。」
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